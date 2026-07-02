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Недалеко от Королевства Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2026
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01:04 02.07.2026
Недалеко от Королевства Тонга произошло землетрясение

Недалеко от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© iStock.com / Furchin
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от Королевства Тонга.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 266 километров в 474 километрах от столицы государства Нукуалофа.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от Королевства Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 21.13 по времени UTC (00.13 мск) в 474 километрах от столицы государства Нукуалофа с населением более 22 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 266 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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В миреЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Тонга
 
 
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