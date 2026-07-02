Недалеко от Королевства Тонга произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от Королевства Тонга.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 266 километров в 474 километрах от столицы государства Нукуалофа.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от Королевства Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 21.13 по времени UTC (00.13 мск) в 474 километрах от столицы государства Нукуалофа с населением более 22 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 266 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.