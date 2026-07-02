В Тюмени нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцатилетняя девочка, которая ушла со двора дома в Тюмени 30 июня, найдена.

Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено, обстоятельства выясняются.

ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, которая ушла со двора дома 30 июня в Тюмени в неизвестном направлении, найдена, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Мама девочки Александра ранее рассказала РИА Новости, что ее 12-летняя дочь 30 июня ушла со двора, где гуляла со своей пятилетней сестрой. Самостоятельный поиск по родственникам и друзьям результата не принес, 2 июля по заявлению законного представителя к выяснению местонахождения ребенка подключилась полиция.