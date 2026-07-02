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В Тюмени нашли пропавшую 12-летнюю девочку - РИА Новости, 02.07.2026
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21:22 02.07.2026
В Тюмени нашли пропавшую 12-летнюю девочку

В Тюмени нашли 12-летнюю девочку, пропавшую 30 июня

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатилетняя девочка, которая ушла со двора дома в Тюмени 30 июня, найдена.
  • Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено, обстоятельства выясняются.
ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, которая ушла со двора дома 30 июня в Тюмени в неизвестном направлении, найдена, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Мама девочки Александра ранее рассказала РИА Новости, что ее 12-летняя дочь 30 июня ушла со двора, где гуляла со своей пятилетней сестрой. Самостоятельный поиск по родственникам и друзьям результата не принес, 2 июля по заявлению законного представителя к выяснению местонахождения ребенка подключилась полиция.
"Несовершеннолетняя найдена. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено. Обстоятельства выясняются", - рассказали агентству о результатах поиска в пресс-службе ведомства.
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