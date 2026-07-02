В московском пруду нашли тело подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пруду в районе Сокольники обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти.
- По предварительным данным, юноша пришел к водоему вечером 1 июля, решил искупаться, ушел под воду и не смог выплыть.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тело 14-летнего мальчика, который решил искупаться и не смог выплыть, нашли в пруду в районе Сокольники в Москве, сообщает прокуратура столицы.
"В пруду в районе Сокольники обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он пришел к водоему вечером 1 июля, решил искупаться, ушел под воду и не смог выплыть", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Преображенская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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