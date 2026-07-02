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В Тель-Авиве проходит протестный марш по случаю тысячи дней с атаки ХАМАС - РИА Новости, 02.07.2026
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20:00 02.07.2026
В Тель-Авиве проходит протестный марш по случаю тысячи дней с атаки ХАМАС

В Тель-Авиве проходит протестный марш по случаю 1 тысячи дней с атаки ХАМАС

© РИА НовостиПротестный марш в Тель-Авиве
Протестный марш в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Протестный марш в Тель-Авиве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тель-Авиве сотни жителей устроили протестный марш по случаю 1 тысячи дней, прошедших с атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
  • Активисты требуют от правительства создать государственную комиссию по расследованию провала в предотвращении атаки.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Сотни жителей Тель-Авива в четверг устроили протестный марш по случаю 1 тысячи дней, прошедших с атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна, скандирующая антиправительственные лозунги, движется от одной из центральных железнодорожных станций к так называемой "площади заложников" в центре Тель-Авива.
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Активисты размахивают флагами, бьют в барабаны и требуют от правительства создания государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении той судьбоносной для страны и всего региона атаки.
На месте дежурит полиция и медики. Похожие акции проходят в четверг во многих городах Израиля.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников, треть из которых вернуть живыми так и не удалось. По данным властей, в день атаки в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек.
В историю еврейского народа и Израиля этот трагичный день был вписан как самое массовое со времен Холокоста единовременное убийство евреев, а реальность разделилась на до и после. Атака ХАМАС спровоцировала наземную операцию израильской армии в секторе Газа, в результате которой палестинский анклав теперь почти полностью разрушен, а более 70 тысяч палестинцев погибли, согласно данным местного минздрава. На протяжении этой 1000 дней после палестинской атаки, эскалация конфликта на Ближнем Востоке лишь усиливалась и переросла в региональное противостояние Израиля с ливанским движением "Хезболлах", йеменскими хуситами и Ираном.
Израильское общество до сих пор не оправилось от трагедии 7 октября, а правительство так и не сформировало государственную комиссию по расследованию провала в ее предотвращении.
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