В Татарстане два вагона грузового поезда сошли с рельсов

"Сегодня в 2.50 мск на перегоне Корса – Арск Горьковской железной дороги произошел сход двух вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы для экологии нет", — говорится в заявлении.

Указывается, что движение на перегоне было временно приостановлено, а в 5.19 открыто по одному пути. Горьковская железная дорога отмечает, что поезда на этом участке проходят со сниженной скоростью.