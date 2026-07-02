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В Татарстане два вагона грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 02.07.2026
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10:24 02.07.2026 (обновлено: 13:52 02.07.2026)
В Татарстане два вагона грузового поезда сошли с рельсов

ГЖД: в Татарстане два вагона грузового поезда сошли с рельсов

© Фото : Центральное МСУТ СК России/MAXНа месте схода грузового поезда с рельсов на перегоне в Татарстане. 2 июля 2026
На месте схода грузового поезда с рельсов на перегоне в Татарстане. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Центральное МСУТ СК России/MAX
На месте схода грузового поезда с рельсов на перегоне в Татарстане. 2 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На перегоне Корса — Арск в Татарстане сошли с рельсов два вагона грузового поезда.
  • Движение на перегоне временно приостанавливалось, затем было открыто по одному пути со сниженной скоростью.
  • Несколько поездов следуют с отставанием от графика.
КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов на перегоне в Татарстане, сообщает Горьковская железная дорога (ГЖД).
«

"Сегодня в 2.50 мск на перегоне Корса – Арск Горьковской железной дороги произошел сход двух вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы для экологии нет", — говорится в заявлении.

Указывается, что движение на перегоне было временно приостановлено, а в 5.19 открыто по одному пути. Горьковская железная дорога отмечает, что поезда на этом участке проходят со сниженной скоростью.
Над устранением последствий схода вагонов работают два восстановительных поезда. Причины произошедшего устанавливаются.
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