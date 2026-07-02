Задержанный Францией танкер Tagor покинул стоянку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержанный ВМС Франции танкер Tagor покинул залив Дуарнене.
- Танкер движется в северо-западном направлении от побережья Франции со скоростью чуть больше 10 узлов после того, как компания-владелец была оштрафована на один миллион евро.
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Шедший из России танкер Tagor, задержанный ВМС Франции в конце мая, покинул залив Дуарнене, где стоял на якоре, выяснило РИА Новости по данным передвижения судов.
В четверг радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бреста утверждала, что компания-владелец Tagor была оштрафована на один миллион евро, судно покинет французские воды после уплаты штрафа. В посольстве РФ в Париже ранее сообщили РИА Новости, что капитан танкера является гражданином России.
В настоящий момент нефтетанкер движется в северо-западном направлении от побережья Франции со скоростью чуть больше 10 узлов (18,5 километра в час).
Французские ВМС задержали танкер в Атлантическом океане в конце мая. Его капитан - гражданин России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
Танкер Deliver, задержанный Францией, прибыл в залив Фос
26 июня, 21:52