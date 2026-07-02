Задержанный Францией танкер Tagor покинул стоянку

ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Шедший из России танкер Tagor, задержанный ВМС Франции в конце мая, покинул залив Дуарнене, где стоял на якоре, выяснило РИА Новости по данным передвижения судов.

В четверг радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бреста утверждала, что компания-владелец Tagor была оштрафована на один миллион евро, судно покинет французские воды после уплаты штрафа. В посольстве РФ в Париже ранее сообщили РИА Новости, что капитан танкера является гражданином России.