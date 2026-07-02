СМИ: шедший из России танкер Tagor покинет воды Франции после уплаты штрафа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания-владелец задержанного Францией танкера Tagor оштрафована на 1 миллион евро.
- Танкер Tagor покинет залив Дуарнене после выплаты штрафа.
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Компания-владелец задержанного Францией танкера Tagor, шедшего из РФ, была оштрафована на 1 миллион евро, судно покинет французские воды после его уплаты, сообщила в четверг радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бреста.
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Французские ВМС задержали танкер в Атлантическом океане в конце мая. Его капитан - гражданин России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
"Танкер Tagor… покинет залив Дуарнене после выплаты миллиона евро", - говорится в сообщении.
Суд Бреста выписал компании-владельцу такой штраф за непредоставление доказательств принадлежности судна и за неподчинение экипажа требованиям французских ВМС, сообщает ici. По заявлению прокуратуры, Tagor принадлежит "юридическому лицу, зарегистрированному на Маршалловых островах". Утверждается, что компания "признала свою вину" в суде.
В материале не уточняется, был ли штраф уже выплачен. После этого с танкера должны снять административный арест, и он сможет продолжить путь.