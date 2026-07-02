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СМИ: шедший из России танкер Tagor покинет воды Франции после уплаты штрафа - РИА Новости, 02.07.2026
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14:22 02.07.2026 (обновлено: 15:49 02.07.2026)
СМИ: шедший из России танкер Tagor покинет воды Франции после уплаты штрафа

ici: шедший из РФ танкер Tagor покинет воды Франции после уплаты штрафа

© AP Photo / French ArmyПерехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане
Перехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / French Army
Перехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания-владелец задержанного Францией танкера Tagor оштрафована на 1 миллион евро.
  • Танкер Tagor покинет залив Дуарнене после выплаты штрафа.
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Компания-владелец задержанного Францией танкера Tagor, шедшего из РФ, была оштрафована на 1 миллион евро, судно покинет французские воды после его уплаты, сообщила в четверг радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бреста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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1 июля, 08:00
Французские ВМС задержали танкер в Атлантическом океане в конце мая. Его капитан - гражданин России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
"Танкер Tagor… покинет залив Дуарнене после выплаты миллиона евро", - говорится в сообщении.
Суд Бреста выписал компании-владельцу такой штраф за непредоставление доказательств принадлежности судна и за неподчинение экипажа требованиям французских ВМС, сообщает ici. По заявлению прокуратуры, Tagor принадлежит "юридическому лицу, зарегистрированному на Маршалловых островах". Утверждается, что компания "признала свою вину" в суде.
В материале не уточняется, был ли штраф уже выплачен. После этого с танкера должны снять административный арест, и он сможет продолжить путь.
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