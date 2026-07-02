Священник рассказал, пускают ли в храм с животными

Краткий пересказ от РИА ИИ Животных обычно не пускают в храмы, но для кошек, которые ловят мышей, и собак-поводырей может быть сделано исключение, рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Он также отметил, что нет религиозного измерения в вопросе, какие животные могут быть в храме, и "антисобачьего" богословия не существует.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Животных обычно не пускают в храмы, однако исключение может быть сделано для кошек, которые ловят мышей, и собак-поводырей, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

"Животных вообще в храмы не пускают - ни собак, ни коров, ни лисиц. Но есть животные, которых нельзя не пустить, - например, мыши. А кошка - истребитель мышей", - сказал отец Феодорит.

Также, по его словам, кошка, в отличие от собаки, чистоплотна и ведет себя иначе. "Кошка гуляет сама по себе, а собака ориентирована на человека. Собака может забежать в храм или прийти с человеком - и повести себя непредсказуемо. Кошка же будет вести себя тихо, она осторожна", - отметил священник.

Таким образом, добавил он, нет религиозного измерения в вопросе, какие животные могут быть в храме.