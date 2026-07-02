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Священник рассказал, пускают ли в храм с животными - РИА Новости, 02.07.2026
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Религия
 
03:54 02.07.2026
Священник рассказал, пускают ли в храм с животными

Иеромонах Феодорит: в храм могут пустить кошку или собаку-поводыря

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкКошка на территории Троице-Георгиевского женского монастыря
Кошка на территории Троице-Георгиевского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Кошка на территории Троице-Георгиевского женского монастыря
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Животных обычно не пускают в храмы, но для кошек, которые ловят мышей, и собак-поводырей может быть сделано исключение, рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
  • Он также отметил, что нет религиозного измерения в вопросе, какие животные могут быть в храме, и "антисобачьего" богословия не существует.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Животных обычно не пускают в храмы, однако исключение может быть сделано для кошек, которые ловят мышей, и собак-поводырей, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Животных вообще в храмы не пускают - ни собак, ни коров, ни лисиц. Но есть животные, которых нельзя не пустить, - например, мыши. А кошка - истребитель мышей", - сказал отец Феодорит.
Также, по его словам, кошка, в отличие от собаки, чистоплотна и ведет себя иначе. "Кошка гуляет сама по себе, а собака ориентирована на человека. Собака может забежать в храм или прийти с человеком - и повести себя непредсказуемо. Кошка же будет вести себя тихо, она осторожна", - отметил священник.
Таким образом, добавил он, нет религиозного измерения в вопросе, какие животные могут быть в храме.
"Антисобачьего" богословия не существует. Пес, лежащий в притворе храма, ожидающий хозяина, вряд ли кого-то смутит. Собаку-поводыря, думаю, тоже никто из храма не выгонит", - заключил собеседник агентства.
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