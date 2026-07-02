"Слабое место". В ВСУ ужаснулись произошедшему в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина испытывает острую нехватку систем Patriot и ракет к ним.
- По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на данный момент для защиты от баллистических снарядов на Украине работают пассивная защита (укрытия, защитные сооружения) и активная защита (системы Patriot и ракеты к ним).
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украина испытывает острую нехватку систем Patriot и ракет к ним для защиты от баллистических снарядов, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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"Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день. <…>Сейчас что работает? Это либо пассивная защита — укрытия, защитные сооружения, либо активная защита — системы Patriot и, основное, ракеты к ним", — цитирует его издание "Страна.ua".
Россия считает, что поставки вооружений и помощи Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.