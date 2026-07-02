"Слабое место". В ВСУ ужаснулись произошедшему в зоне СВО

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"Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день. <…>Сейчас что работает? Это либо пассивная защита — укрытия, защитные сооружения, либо активная защита — системы Patriot и, основное, ракеты к ним", — цитирует его издание "Страна.ua".