Губернатор Приморья показал последнее видео от дважды Героя России Гудкова

Краткий пересказ от РИА ИИ На территории федерального военного мемориального комплекса «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах состоялась торжественная церемония открытия памятника генерал-майору Михаилу Гудкову, погибшему год назад при исполнении воинского долга.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко продемонстрировал последнее видео Гудкова, отправленное ему за полчаса до гибели.

Кожемяко отметил, что памятник наиболее точно отражает суть, характер и душу Гудкова, а также подчеркнул символичность художественного образа композиции.

МЫТИЩИ (Московская обл.), 2 июл - РИА Новости. На церемонии открытия памятника дважды Герою России генерал‑майору Михаилу Гудкову губернатор Приморского края Олег Кожемяко продемонстрировал видео, которое военачальник прислал ему за полчаса до своей гибели ровно год назад, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг на территории федерального военного мемориального комплекса "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященного замглавкома Военно-морским флотом Гудкову , погибшему год назад при исполнении воинского долга в Курской области.

На церемонии открытия памятника Кожемяко продемонстрировал последнее видео Гудкова, которое он отправил ему 2 июля 2025 года за полчаса до того, как оборвалась его жизнь. На кадрах генерал‑майор обращается к жителям Приморского края, поздравляет их со 165‑летием, желает успехов, побед в деле развития и процветания региона, а также всего самого наилучшего.

"После отправки этого видео связь с ним прервалась, и примерно через полчаса пришла трагическая весть о его гибели", — вспоминает губернатор Приморья.

Кожемяко назвал это видео пронзительным финалом жизненного пути Гудкова - обращением человека, который до последних минут оставался на связи со своим городом и его людьми.

После возложения цветов губернатор рассказал РИА Новости, что "памятник наиболее точно отражает и суть, характер, и душу Миши". "Всегда сложно сделать памятник, чтобы он был похож полностью, так как живые черты человека передать очень трудно, но здесь всё получилось", — отметил он.

Кожемяко добавил, что символичен и художественный образ композиции, например, белая птица на плите одновременно отсылает к морской пехоте и к образу Владивостока — города чаек и моряков.