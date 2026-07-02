ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 15 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 15 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Орехов Запорожской области.