ВСУ за сутки потеряли более 365 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери ВСУ составили свыше 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка "Paladin", и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское Донецкой Народной Республики и Новотроицкое Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.