ВСУ за сутки потеряли более 365 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.