Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери ВСУ в полосе ответственности группировки "Запад" составили свыше 210 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, в том числе 30 - в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просянка в Харьковской области, Святогорск, Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства", - добавили в МО РФ.