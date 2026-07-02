ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, в том числе 30 - в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.