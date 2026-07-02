"Не могут остановить": в США сообщили о фатальной потере Украины в зоне СВО

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"Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. <…> Россияне понимают, что здесь происходит. Они знают, каковы ставки. И россияне будут защищать Россию. А Донбасс — это Россия, и Запорожье — это Россия, и Херсон — это Россия", — подытожил Риттер.