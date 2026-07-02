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"Не могут остановить": в США сообщили о фатальной потере Украины в зоне СВО - РИА Новости, 02.07.2026
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"Не могут остановить": в США сообщили о фатальной потере Украины в зоне СВО

Аналитик Риттер: ВСУ окончательно утратили способность к маневрированию на СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих подразделений.
  • По словам Риттера, деградация ВСУ определила значительное ослабление позиций западных держав в противостоянии с Москвой.
  • Эксперт подчеркнул, что Россия сохраняет стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих подразделений, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«
"Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. <…> Но единственное, что становится ясно по этой карте, — это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен", — подчеркнул эксперт.
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По его словам, деградация ВСУ также определила и значительное ослабление позиций западных держав в противостоянии с Москвой.
«
"Россия на протяжении всего времени сохраняла стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад. <…> Россияне понимают, что здесь происходит. Они знают, каковы ставки. И россияне будут защищать Россию. А Донбасс — это Россия, и Запорожье — это Россия, и Херсон — это Россия", — подытожил Риттер.
Российский лидер Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об уверенности в достижении целей СВО.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.
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