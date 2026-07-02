Суд на Урале вернул 350 тысяч рублей матери, чья дочь погибла в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В ДТП в октябре 2020 года погибла дочь Ксении Кондратовой, виновным в аварии суд признал Олега Каширина.

Супруга Каширина обратилась в суд, чтобы взыскать с Кондратовой 1,1 миллиона рублей за участие ее автомобиля в ДТП, Калининский районный суд Челябинска частично удовлетворил иск, взыскав 350 тысяч рублей.

Челябинский областной суд отменил решение районного суда и взыскал 350 тысяч рублей в пользу Кондратовой с супруги Каширина.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд вернул 350 тысяч рублей матери, чья дочь погибла в ДТП по вине другого водителя, ранее компенсацию на эту сумму потребовала семья виновника ДТП, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

По данным инстанции, в октябре 2020 года в ДТП с участием автомобилей под управлением Олега Каширина и Ксении Кондратовой пострадали пассажиры обоих машин: дочь Кондратовой погибла, дочь Каширина получила телесные повреждения. Приговором суда виновным в ДТП был признан Каширин, поясняет пресс-служба, с него в пользу родственников погибшей девочки взыскано 2,2 миллиона рублей.

Далее, уточняют в инстанции, супруга виновника аварии в интересах дочери обратилась в суд, чтобы взыскать с Кондратовой 1,1 миллиона рублей, заявляя, что ее автомобиль также участвовал в ДТП и владелица должна отвечать за причиненный вред.

Калининский районный суд города Челябинска эти требования удовлетворил частично, взыскав с матери погибшего ребенка 350 тысяч рублей. После этого Кондратова и подала жалобу.