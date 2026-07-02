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Суд на Урале вернул 350 тысяч рублей матери, чья дочь погибла в ДТП - РИА Новости, 02.07.2026
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22:22 02.07.2026
Суд на Урале вернул 350 тысяч рублей матери, чья дочь погибла в ДТП

Челябинский областной суд вернул 350 тысяч рублей матери, чья дочь погибла в ДТП

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП в октябре 2020 года погибла дочь Ксении Кондратовой, виновным в аварии суд признал Олега Каширина.
  • Супруга Каширина обратилась в суд, чтобы взыскать с Кондратовой 1,1 миллиона рублей за участие ее автомобиля в ДТП, Калининский районный суд Челябинска частично удовлетворил иск, взыскав 350 тысяч рублей.
  • Челябинский областной суд отменил решение районного суда и взыскал 350 тысяч рублей в пользу Кондратовой с супруги Каширина.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд вернул 350 тысяч рублей матери, чья дочь погибла в ДТП по вине другого водителя, ранее компенсацию на эту сумму потребовала семья виновника ДТП, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.
По данным инстанции, в октябре 2020 года в ДТП с участием автомобилей под управлением Олега Каширина и Ксении Кондратовой пострадали пассажиры обоих машин: дочь Кондратовой погибла, дочь Каширина получила телесные повреждения. Приговором суда виновным в ДТП был признан Каширин, поясняет пресс-служба, с него в пользу родственников погибшей девочки взыскано 2,2 миллиона рублей.
Далее, уточняют в инстанции, супруга виновника аварии в интересах дочери обратилась в суд, чтобы взыскать с Кондратовой 1,1 миллиона рублей, заявляя, что ее автомобиль также участвовал в ДТП и владелица должна отвечать за причиненный вред.
Калининский районный суд города Челябинска эти требования удовлетворил частично, взыскав с матери погибшего ребенка 350 тысяч рублей. После этого Кондратова и подала жалобу.
"Челябинский областной суд согласился с доводами апелляционной жалобы Ксении Кондратовой о злоупотреблении супругами Кашириными правом на судебную защиту ..., отменил решение суда и произвел поворот его исполнения, взыскав с Кашириной в пользу Кондратовой перечисленные добровольно во исполнение решения 350 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
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