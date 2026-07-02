В Армении суд продлил арест экс-мэру Еревана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антикоррупционный суд Армении продлил на два месяца арест экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна.
- Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в 2012 году и отмывании денег в особо крупных размерах.
- Адвокат Бегларяна считает решение суда о продлении ареста несправедливым.
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Антикоррупционный суд Армении продлил на два месяца арест бывшего мэра Еревана, экс-министра транспорта и связи Гагика Бегларяна, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег, сообщил его адвокат Грант Ананян местному онлайн-изданию "А1+".
Бегларян был мэром Еревана в 2009-2010 годах, с 2012 по 2016 годы занимал пост министра транспорта и связи Армении. Бегларяну предъявлено обвинение в предполагаемом злоупотреблении должностным положением в 2012 году и отмывании денег в особо крупных размерах. Он находится под стражей с 5 июня и свою вину не признает.
"Гагик Бегларян останется под стражей еще на два месяца. Это решение судьи антикоррупционного уголовного суда Арама Григоряна является несправедливым", - заявил адвокат.
Он напомнил, что на предыдущем заседании суда по избранию меры пресечения другой судья антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство следственного органа, отметив, что одного месяца достаточно для проведения следственных мероприятий.
"Фактически антикоррупционный суд не уважает собственное решение", — заявил адвокат.