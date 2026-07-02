В Армении суд продлил арест экс-мэру Еревана

"Гагик Бегларян останется под стражей еще на два месяца. Это решение судьи антикоррупционного уголовного суда Арама Григоряна является несправедливым", - заявил адвокат.

Он напомнил, что на предыдущем заседании суда по избранию меры пресечения другой судья антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство следственного органа, отметив, что одного месяца достаточно для проведения следственных мероприятий.