В Белгородской области осудили восемь обвиняемых в незаконном обналичивании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Белгородской области признал восьмерых участников организованной группы виновными в незаконном обналичивании денег.
- Фигуранты дела извлекли незаконный доход в особо крупном размере — свыше 235,5 миллиона рублей.
- Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании всей суммы незаконного дохода в пользу Российской Федерации.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Суд в Белгородской области признал восьмерых участников организованной группы виновными в незаконном обналичивании денег и взыскал в доход государства более 235 миллионов рублей, сообщила областная прокуратура.
"Восемь местных жителей в составе организованной группы с мая 2015 года по апрель 2017 года осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), связанную с обналичиванием денежных средств, оставляя себе комиссионное вознаграждение. В результате они извлекли незаконный... доход в особо крупном размере – свыше 235,5 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Уточняется, что суд признал фигурантов виновными по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Им назначены наказания от 1 года 6 месяцев лишения свободы до принудительных работ на срок до 3 лет, а также ограничение свободы.
Прокуратура города Белгорода подала иск о взыскании всей суммы незаконного дохода в пользу Российской Федерации. Суд удовлетворил требования в полном объеме, исполнение решения поставлено на контроль прокурора.