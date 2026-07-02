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В Белгородской области осудили восемь обвиняемых в незаконном обналичивании - РИА Новости, 02.07.2026
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18:03 02.07.2026
В Белгородской области осудили восемь обвиняемых в незаконном обналичивании

В Белгородской области 8 обвиняемых в незаконном обналичивании получили срок

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Белгородской области признал восьмерых участников организованной группы виновными в незаконном обналичивании денег.
  • Фигуранты дела извлекли незаконный доход в особо крупном размере — свыше 235,5 миллиона рублей.
  • Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании всей суммы незаконного дохода в пользу Российской Федерации.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Суд в Белгородской области признал восьмерых участников организованной группы виновными в незаконном обналичивании денег и взыскал в доход государства более 235 миллионов рублей, сообщила областная прокуратура.
"Восемь местных жителей в составе организованной группы с мая 2015 года по апрель 2017 года осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), связанную с обналичиванием денежных средств, оставляя себе комиссионное вознаграждение. В результате они извлекли незаконный... доход в особо крупном размере – свыше 235,5 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Уточняется, что суд признал фигурантов виновными по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Им назначены наказания от 1 года 6 месяцев лишения свободы до принудительных работ на срок до 3 лет, а также ограничение свободы.
Прокуратура города Белгорода подала иск о взыскании всей суммы незаконного дохода в пользу Российской Федерации. Суд удовлетворил требования в полном объеме, исполнение решения поставлено на контроль прокурора.
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