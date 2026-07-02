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На Урале суд оставил без изменения наказание заключенным, сбежавшим из СИЗО - РИА Новости, 02.07.2026
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17:13 02.07.2026
На Урале суд оставил без изменения наказание заключенным, сбежавшим из СИЗО

На Урале суд оставил без изменения наказание двум заключенным, сбежавшим из СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иван Корюков* и Александр Черепанов* совершили побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге ночью 1 сентября 2025 года.
  • За побег и кражу имущества Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга добавил им по три года к основным срокам.
  • Свердловский областной суд оставил наказание Корюкову* и Черепанову* без изменения, частично удовлетворив апелляционное представление прокурора.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд не изменил наказание Ивану Корюкову* и Александру Черепанову*, сбежавшим в 2025 году из СИЗО Екатеринбурга и получившим за это еще по три года к основным срокам по делу о приготовлении к теракту, сообщила пресс-служба инстанции.
Ночью 1 сентября 2025 года осужденные за приготовление к теракту Корюков* и Черепанов* совершили побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге, где они находились в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на свой приговор. Им удалось вскрыть проволокой-отмычкой дверь из совместной камеры, пройти в прогулочный дворик, взломать другую дверь и покинуть территорию изолятора через крышу.
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Находясь в бегах, они проникли в садовый домик вблизи Екатеринбурга и вынесли оттуда имущество на сумму свыше семи тысяч рублей. Черепанова* после побега задержали 8 сентября, Корюкова* – спустя неделю.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 6 мая прибавил фигурантам за побег и кражу еще по три года: путем сложения сроков Черепанова* лишили свободы на 8 лет, Корюкова* – на 7 лет и 6 месяцев. Позднее прокуратура региона обжаловала приговор.
"Свердловский областной суд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора, внеся ряд процессуальных изменений в мотивировочную и резолютивную части приговора. Квалификация и наказание осужденным Корюкову* и Черепанову* суд оставил без изменения", – говорится в сообщении.
* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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