Суд в Ростове приговорил пособника террористов к 18,5 годам тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Южный окружной военный суд приговорил Валерия Слюсаря к 18,5 годам лишения свободы.

Он признан виновным в пособничестве при подготовке теракта, в результате которого было подорвано авто с военнослужащим в Ростовской области.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 годам лишения свободы Валерия Слюсаря, помогавшего подготовить к подрыву автомобиль с военнослужащим в Ростовской области, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.

По его данным, вечером 13 июня 2024 года подсудимый, находясь в Миллерово Ростовской области , согласился на предложение знакомого за деньги помочь совершить теракт. Он встретился еще с несколькими людьми и вместе с ними прибыл на парковку, где его знакомый с подручными установили под днищем автомобиля военнослужащего взрывное устройство, а фигурант в этот момент осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой.

На следующий день, когда военнослужащий и его дочь были в автомобиле, установленное под ним взрывное устройство сработало и произошел взрыв. В результате потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. Автомобиль был полностью уничтожен.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал пресс-секретарь.