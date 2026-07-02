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Суд в Ростове приговорил пособника террористов к 18,5 годам тюрьмы - РИА Новости, 02.07.2026
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16:42 02.07.2026
Суд в Ростове приговорил пособника террористов к 18,5 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд приговорил пособника террористов к 18,5 годам тюрьмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил Валерия Слюсаря к 18,5 годам лишения свободы.
  • Он признан виновным в пособничестве при подготовке теракта, в результате которого было подорвано авто с военнослужащим в Ростовской области.
  • Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 годам лишения свободы Валерия Слюсаря, помогавшего подготовить к подрыву автомобиль с военнослужащим в Ростовской области, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его данным, вечером 13 июня 2024 года подсудимый, находясь в Миллерово Ростовской области, согласился на предложение знакомого за деньги помочь совершить теракт. Он встретился еще с несколькими людьми и вместе с ними прибыл на парковку, где его знакомый с подручными установили под днищем автомобиля военнослужащего взрывное устройство, а фигурант в этот момент осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой.
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На следующий день, когда военнослужащий и его дочь были в автомобиле, установленное под ним взрывное устройство сработало и произошел взрыв. В результате потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. Автомобиль был полностью уничтожен.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал пресс-секретарь.
Он уточнил, что Слюсарь совершил пособничество в преступлении, предусмотренном пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий).
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