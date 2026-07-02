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Суд 3 июня приступит к делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" о растрате - РИА Новости, 02.07.2026
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16:10 02.07.2026
Суд 3 июня приступит к делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" о растрате

Суд 3 июня приступит к делу Якубовского и Масловского о растрате 14 млрд руб

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресненский суд Москвы начнет рассматривать уголовное дело о растрате 14 миллиардов рублей 3 июля.
  • По версии следствия, Павел Масловский создал преступное сообщество, в состав которого вошли Кирилл Якубовский и другие лица, они похитили более 14 миллиардов рублей, выдавая невозвратные кредиты подконтрольным организациям.
  • Два фигуранта дела — Андрей Вдовин и Борис Мираков — скрылись от следствия и были объявлены в розыск.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу начнет рассматривать уголовное дело бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского, владельца "М2М Прайвет Банка" и "Азиатско-Тихоокеанского банка" Павла Масловского и других фигурантов дела о растрате 14 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Уголовное дело в отношении Якубовского, Масловского и других поступило в суд, предварительное судебное заседание назначено на 3 июля", - сказала собеседница агентства.
Как ожидается, оно пройдет в закрытом режиме.
По версии следствия, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, акционер "М2М Прайвет Банк" Андрей Новиков, исполняющая обязанности предправления банка Инна Иванова, управляющая филиалом "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Татьяна Шаблыко и другие лица. Фигуранты выдавали невозвратные кредиты организациям, подконтрольным этим банкам, и похитили более 14 миллиардов рублей.
Еще два фигуранта - член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор компании "ФТК" Борис Мираков - скрылись от следствия и были объявлены в розыск.
В апреле 2025 года Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов. Позднее против них возбудили новое уголовное дело - о создании преступного сообщества или участии в нем. При этом из-за истечения сроков давности суд освободил их от наказания по делу о мошенничестве.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014 году отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".
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