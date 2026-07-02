В Крыму будут судить жительницу Луганска, завербованную СБУ

Завербована СБУ 59-летняя женщина была в мае 2025 года. Задержали ее во время отдыха в Алуште. До того она сфотографировала на работе несколько документов, содержащих персональные данные и служебную информацию, передав иностранной разведке. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено для передачи в суд.