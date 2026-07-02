В Крыму будут судить жительницу Луганска, завербованную СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Луганска, передававшая СБУ сведения о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма, пойдет под суд за госизмену.
- Женщина была завербована СБУ в мае 2025 года при пересечении украинско-польской границы и задержана в Алуште.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Жительница Луганска, завербованная спецслужбами Украины, пойдет под суд за госизмену, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Жительница Луганска предстанет перед судом по обвинению в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
Завербована СБУ 59-летняя женщина была в мае 2025 года. Задержали ее во время отдыха в Алуште. До того она сфотографировала на работе несколько документов, содержащих персональные данные и служебную информацию, передав иностранной разведке. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено для передачи в суд.