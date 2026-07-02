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В Крыму будут судить жительницу Луганска, завербованную СБУ - РИА Новости, 02.07.2026
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14:17 02.07.2026
В Крыму будут судить жительницу Луганска, завербованную СБУ

Прокуратура: в Крыму будут судить жительницу Луганска, завербованную СБУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Луганска, передававшая СБУ сведения о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма, пойдет под суд за госизмену.
  • Женщина была завербована СБУ в мае 2025 года при пересечении украинско-польской границы и задержана в Алуште.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Жительница Луганска, завербованная спецслужбами Украины, пойдет под суд за госизмену, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В июне ЦОС ФСБ сообщал о задержании за госизмену россиянки, передававшей СБУ сведения о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма. Уроженку Луганска завербовали при пересечении украинско-польской границы.
"Жительница Луганска предстанет перед судом по обвинению в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
Завербована СБУ 59-летняя женщина была в мае 2025 года. Задержали ее во время отдыха в Алуште. До того она сфотографировала на работе несколько документов, содержащих персональные данные и служебную информацию, передав иностранной разведке. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено для передачи в суд.
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