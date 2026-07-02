Суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Роснано" к сроку

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за растрату и коммерческий подкуп.

Рапопорт объявлена в международный розыск.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Роснано" Ирину Рапопорт к 15 годам лишения свободы за растрату и коммерческий подкуп, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений Рапопорт заочно назначено наказание в виде 15 лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства, добавив, что судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Она признана виновной в коммерческом подкупе и растрате в особо крупном размере. Рапопорт объявлена в международный розыск.