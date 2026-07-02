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Суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Роснано" к сроку - РИА Новости, 02.07.2026
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14:11 02.07.2026
Суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Роснано" к сроку

Суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Роснано" Рапопорт к 15 годам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за растрату и коммерческий подкуп.
  • Рапопорт объявлена в международный розыск.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил бывшего топ-менеджера "Роснано" Ирину Рапопорт к 15 годам лишения свободы за растрату и коммерческий подкуп, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По совокупности преступлений Рапопорт заочно назначено наказание в виде 15 лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства, добавив, что судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Она признана виновной в коммерческом подкупе и растрате в особо крупном размере. Рапопорт объявлена в международный розыск.
Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.
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