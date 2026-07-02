Суд в Москве заочно арестовал журналистку "Медузы"* Зольникову

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тушинский суд Москвы заочно арестовал журналистку издания "Медуза"* Анастасию Зольникову по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Зольникова обвиняется в участии в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.