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Суд в Москве заочно арестовал журналистку "Медузы"* Зольникову - РИА Новости, 02.07.2026
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11:36 02.07.2026
Суд в Москве заочно арестовал журналистку "Медузы"* Зольникову

Суд в Москве заочно арестовал журналистку "Медузы" Зольникову

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тушинский суд Москвы заочно арестовал журналистку издания "Медуза"* Анастасию Зольникову.
  • Она обвиняется в участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тушинский суд Москвы заочно арестовал журналистку издания "Медуза"* Анастасию Зольникову по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Тушинский суд Москвы избрал в отношении Зольниковой Анастасии Всеволодовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что Зольникова обвиняется в участии в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
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