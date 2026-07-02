В Барнауле студент получил 17 лет за попытку поджога военного комиссариата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Студента осудили на 17 лет за государственную измену и попытку совершения теракта в Барнауле.
- Он установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией, и отправлял ему текстовые и видеосообщения с подтверждением намерений выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях.
- По заданию куратора студент наносил на стены зданий в Барнауле надписи антиправительственного характера, собирал сведения о военнослужащих ВС России и предпринял попытку поджога военного комиссариата.
БАРНАУЛ, 2 июл – РИА Новости. Студент осужден на 17 лет за попытку поджога военкомата в Барнауле и сбор сведений о российских военных, сообщили РИА Новости в УФСБ по Алтайскому краю.
"Вторым восточным окружным военным судом постановлен приговор студенту одного из средне-специальных учебных заведений региона за государственную измену и попытку совершения теракта в Барнауле... Обвиняемый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданин России, 2006 года рождения, установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного решением Верховного суда России террористической организацией, и сообщил о своей готовности оказывать помощь в её противоправной деятельности на территории Барнаула, а также отправил текстовые и видеосообщения с подтверждением намерений выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ.
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"Молодой человек, действуя по заданию куратора, нанес на стены зданий в Барнауле надписи антиправительственного характера, собрал сведения об интересующих заказчика объектах, в том числе военнослужащих Вооруженных сил России, а также предпринял попытку поджога с использованием зажигательной смеси одного из военных комиссариатов края в целях дестабилизации деятельности органов власти", - сказали в УФСБ.
Отмечается, что он был задержан оперативниками непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке теракта.