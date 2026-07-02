В Барнауле студент получил 17 лет за попытку поджога военного комиссариата

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"Молодой человек, действуя по заданию куратора, нанес на стены зданий в Барнауле надписи антиправительственного характера, собрал сведения об интересующих заказчика объектах, в том числе военнослужащих Вооруженных сил России, а также предпринял попытку поджога с использованием зажигательной смеси одного из военных комиссариатов края в целях дестабилизации деятельности органов власти", - сказали в УФСБ.