На Камчатке женщину осудили на четыре года за мошенничество

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 34-летнюю местную жительницу к 4 годам колонии за мошенничество, в результате которого семь человек потеряли более 31 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

С августа 2021 по октябрь 2022 года от её действий пострадали семь человек. Общий ущерб составил 31,4 миллиона рублей. В суде женщина вину не признала, заявляя, что это были обычные коммерческие отношения.