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На Камчатке женщину осудили на четыре года за мошенничество - РИА Новости, 02.07.2026
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09:23 02.07.2026
На Камчатке женщину осудили на четыре года за мошенничество

На Камчатке "поставщицу медоборудования" осудили на 4 года за мошенничество

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 34-летнюю местную жительницу к 4 годам колонии за мошенничество.
  • Женщина обманула семь человек, убедив их вложить деньги в якобы выгодные аукционы, и причинила им ущерб в размере 31,4 миллиона рублей.
  • Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 34-летнюю местную жительницу к 4 годам колонии за мошенничество, в результате которого семь человек потеряли более 31 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил… наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима", — проинформировало ведомство на платформе "Макс".
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Женщина выдавала себя за успешного предпринимателя, который поставляет медицинское оборудование в больницы Камчатки. Она убедила знакомую вложить деньги в выгодные аукционы, а через нее привлекла еще нескольких граждан. Чтобы сохранить доверие, она рассказывала о поставках и сроках оплаты, частично возвращала деньги, создавая видимость реального бизнеса. На деле же никаких поставок не было, а все средства она тратила на свои нужды.
С августа 2021 по октябрь 2022 года от её действий пострадали семь человек. Общий ущерб составил 31,4 миллиона рублей. В суде женщина вину не признала, заявляя, что это были обычные коммерческие отношения.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.
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