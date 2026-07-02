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Politico: сотни сотрудников ведомства Каллас брали больничные из-за стресса - РИА Новости, 02.07.2026
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09:18 02.07.2026 (обновлено: 11:32 02.07.2026)
Politico: сотни сотрудников ведомства Каллас брали больничные из-за стресса

Politico: сотни сотрудников EEAS брали больничные из-за стресса

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотни сотрудников Европейской службы внешних связей брали больничные из-за стресса.
  • Около восьми процентов персонала EEAS находились на больничном из-за заболеваний, связанных со стрессом.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сотни сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) брали больничные из-за стресса, пишет издание Politico.
«

"Сотни сотрудников, или около восьми процентов персонала, находились на больничном из-за заболеваний, связанных со стрессом", — говорится в публикации.

Ранее издание сообщало, что EEAS сталкивается с падением морального духа сотрудников и внутренними противоречиями.
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