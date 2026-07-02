Politico: сотни сотрудников ведомства Каллас брали больничные из-за стресса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотни сотрудников Европейской службы внешних связей брали больничные из-за стресса.
- Около восьми процентов персонала EEAS находились на больничном из-за заболеваний, связанных со стрессом.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сотни сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) брали больничные из-за стресса, пишет издание Politico.
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"Сотни сотрудников, или около восьми процентов персонала, находились на больничном из-за заболеваний, связанных со стрессом", — говорится в публикации.
Ранее издание сообщало, что EEAS сталкивается с падением морального духа сотрудников и внутренними противоречиями.