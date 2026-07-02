Рейтинг@Mail.ru
США испытывают проблемы в разработке первого гиперзвукового оружия - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 02.07.2026
США испытывают проблемы в разработке первого гиперзвукового оружия

США не могут справиться с задержками в разработке первого гиперзвукового оружия

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США не могут справиться с задержками в разработке первых систем дальнобойных гиперзвуковых ракет.
  • Первая батарея гиперзвукового оружия большой дальности не будет развернута армией США как минимум до второго квартала 2026 финансового года.
  • Разработка программного обеспечения для нового вооружения оказалась сложнее, чем предполагалось, и возникли риски при интеграции программного обеспечения и ракет.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов все еще не могут справиться с задержками в разработке первых систем дальнобойных гиперзвуковых ракет, которые должны были поступить на вооружение еще два года назад, следует из отчета счетной палаты США (GAO), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Официальные лица программы заявили, что армия не развернет свою первую батарею гиперзвукового оружия большой дальности, включая ракеты, по крайней мере до второго квартала 2026 финансового года (конец марта 2027 года - ред.). Это более чем на два года позже первоначальной цели и на девять месяцев позже нашей последней оценки", - говорится в отчете.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В США жестко высказались о переговорах с Россией
Вчера, 14:35
Более того, эксперты счетной палаты отмечают, что разработка программного обеспечения для нового вооружения оказалась сложнее чем оценивалось изначально. Помимо прочего, отдельные риски появились в ходе интеграции программного обеспечения систем и самих ракет.
Среди других причин задержек называются проблемы, выявленные в ходе ранних испытаний, а также производственные сложности у подрядчика.
В середине июня РИА Новости сообщало, что первые гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение ВМС США только в конце 2029 года.
У ВМФ России гиперзвуковое оружие появилось в 2023 году. Ракета морского базирования "Циркон" уже стоит на боевом дежурстве и применялась в ходе боевых действий. По данным Минобороны РФ, она способна развивать скорость до девяти махов и поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В США заявили, что уделяли недостаточно внимания развитию мощностей ВПК
Вчера, 10:28
 
В миреСШАЦентральное командование ВС США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала