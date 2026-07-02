США испытывают проблемы в разработке первого гиперзвукового оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы США не могут справиться с задержками в разработке первых систем дальнобойных гиперзвуковых ракет.

Первая батарея гиперзвукового оружия большой дальности не будет развернута армией США как минимум до второго квартала 2026 финансового года.

Разработка программного обеспечения для нового вооружения оказалась сложнее, чем предполагалось, и возникли риски при интеграции программного обеспечения и ракет.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов все еще не могут справиться с задержками в разработке первых систем дальнобойных гиперзвуковых ракет, которые должны были поступить на вооружение еще два года назад, следует из отчета счетной палаты США (GAO), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Официальные лица программы заявили, что армия не развернет свою первую батарею гиперзвукового оружия большой дальности, включая ракеты, по крайней мере до второго квартала 2026 финансового года (конец марта 2027 года - ред.). Это более чем на два года позже первоначальной цели и на девять месяцев позже нашей последней оценки", - говорится в отчете.

Более того, эксперты счетной палаты отмечают, что разработка программного обеспечения для нового вооружения оказалась сложнее чем оценивалось изначально. Помимо прочего, отдельные риски появились в ходе интеграции программного обеспечения систем и самих ракет.

Среди других причин задержек называются проблемы, выявленные в ходе ранних испытаний, а также производственные сложности у подрядчика.

В середине июня РИА Новости сообщало, что первые гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение ВМС США только в конце 2029 года.