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СМИ: в США могут запретить въезд беременным женщинам без гражданства - РИА Новости, 02.07.2026
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16:52 02.07.2026
СМИ: в США могут запретить въезд беременным женщинам без гражданства

Telegraph: США могут запретить въезд беременным женщинам без гражданства

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США рассматривают возможность запрета на въезд для беременных женщин без американского гражданства для ограничения "родильного туризма".
  • Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство для рожденных на территории страны детей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность запрета на въезд для беременных женщин без американского гражданства, чтобы ограничить "родильный туризм", сообщает газета Telegraph.
Во вторник Верховный суд США заблокировал инициативу президента США Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей. Американский лидер впоследствии назвал такое решение "победой Китая" и призвал конгресс отменить право.
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"Беременным женщинам могут запретить въезд в США... Белый дом изучает эту меру... Потенциальный запрет станет новой попыткой ограничить... практику, которая, по мнению администрации Трампа, позволяет иностранкам ездить в США на поздних сроках беременности, чтобы обеспечить гражданство своим детям", - говорится в сообщении.
По мнению Белого дома, "родильный туризм" угрожает национальной безопасности страны, так как дети, рожденные в США иностранками, могут возвращаться в страну спустя годы для "кражи интеллектуальной собственности" при обучении в американских вузах.
По данным газеты, порядка 20-26 тысяч детей рождаются у иностранцев в США ежегодно.
Трамп после вступления в должность на второй срок издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.
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