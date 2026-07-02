СМИ: в США могут запретить въезд беременным женщинам без гражданства

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США рассматривают возможность запрета на въезд для беременных женщин без американского гражданства для ограничения "родильного туризма".

Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство для рожденных на территории страны детей.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность запрета на въезд для беременных женщин без американского гражданства, чтобы ограничить "родильный туризм", сообщает газета Власти США рассматривают возможность запрета на въезд для беременных женщин без американского гражданства, чтобы ограничить "родильный туризм", сообщает газета Telegraph

Во вторник Верховный суд США заблокировал инициативу президента США Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей. Американский лидер впоследствии назвал такое решение "победой Китая" и призвал конгресс отменить право.

"Беременным женщинам могут запретить въезд в США... Белый дом изучает эту меру... Потенциальный запрет станет новой попыткой ограничить... практику, которая, по мнению администрации Трампа, позволяет иностранкам ездить в США на поздних сроках беременности, чтобы обеспечить гражданство своим детям", - говорится в сообщении.

По мнению Белого дома, "родильный туризм" угрожает национальной безопасности страны, так как дети, рожденные в США иностранками, могут возвращаться в страну спустя годы для "кражи интеллектуальной собственности" при обучении в американских вузах.

По данным газеты, порядка 20-26 тысяч детей рождаются у иностранцев в США ежегодно.