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В Неваде задержали женщину-трансгендера*, планировавшую стрельбу - РИА Новости, 02.07.2026
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06:00 02.07.2026
В Неваде задержали женщину-трансгендера*, планировавшую стрельбу

В Неваде задержали женщину-трансгендера, планировавшую стрельбу в казино

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штате Невада задержали Эллисон Хоулетт по подозрению в планировании массовой стрельбы в казино.
  • Полиция изъяла у Хоулетт 22 единицы огнестрельного оружия и сотни патронов в автомобиле, а дома обнаружили еще 30 единиц оружия и тысячи патронов.
  • Представитель правоохранительных органов заявил, что Хоулетт является мужчиной, состоявшим в браке с другим мужчиной*.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы в штате Невада сообщили в среду о задержании возможной женщины-трансгендера*, якобы планировавшей устроить массовую стрельбу в казино неподалеку от Лас-Вегаса.
Как уточнили правоохранители, в минувшую субботу в полицию города Хендерсон, штат Невада, поступило сообщение о бытовом конфликте. Звонившая заявила, что ее бывшая супруга, Эллисон Хоулетт, угнала ее автомобиль, в котором находилось большое количество огнестрельного оружия. По словам звонившей, Хоулетт угрожала устроить массовую стрельбу и спровоцировать полицейских на применение оружия против нее.
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"Используя данные отслеживания автомобиля, полицейские Хендерсона быстро обнаружили машину у (казино - ред.) Sunset Station. Благодаря спокойной коммуникации, грамотным тактическим решениям и исключительной сдержанности офицеры благополучно задержали подозреваемую", - написала полиция Лас-Вегаса в соцсети X.
В ходе расследования полиция изъяла из автомобиля 22 единицы огнестрельного оружия и сотни патронов. Еще 30 единиц оружия, включая винтовки с гранатометами, глушители и тысячи патронов, обнаружили у Хоулетт дома.
При этом на пресс-конференции представитель правоохранительных органов, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что Хоулетт является мужчиной, состоявшим в браке с другим мужчиной*.
Газета New York Post утверждает, что Хоулетт родился мужчиной, но сейчас живет как женщина.
* ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.
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