Краткий пересказ от РИА ИИ В штате Невада задержали Эллисон Хоулетт по подозрению в планировании массовой стрельбы в казино.

Полиция изъяла у Хоулетт 22 единицы огнестрельного оружия и сотни патронов в автомобиле, а дома обнаружили еще 30 единиц оружия и тысячи патронов.

Представитель правоохранительных органов заявил, что Хоулетт является мужчиной, состоявшим в браке с другим мужчиной*.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы в штате Невада сообщили в среду о задержании возможной женщины-трансгендера*, якобы планировавшей устроить массовую стрельбу в казино неподалеку от Лас-Вегаса.

Как уточнили правоохранители, в минувшую субботу в полицию города Хендерсон, штат Невада, поступило сообщение о бытовом конфликте. Звонившая заявила, что ее бывшая супруга, Эллисон Хоулетт, угнала ее автомобиль, в котором находилось большое количество огнестрельного оружия. По словам звонившей, Хоулетт угрожала устроить массовую стрельбу и спровоцировать полицейских на применение оружия против нее.

"Используя данные отслеживания автомобиля, полицейские Хендерсона быстро обнаружили машину у (казино - ред.) Sunset Station. Благодаря спокойной коммуникации, грамотным тактическим решениям и исключительной сдержанности офицеры благополучно задержали подозреваемую", - написала полиция Лас-Вегаса в соцсети X

В ходе расследования полиция изъяла из автомобиля 22 единицы огнестрельного оружия и сотни патронов. Еще 30 единиц оружия, включая винтовки с гранатометами, глушители и тысячи патронов, обнаружили у Хоулетт дома.

При этом на пресс-конференции представитель правоохранительных органов, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что Хоулетт является мужчиной, состоявшим в браке с другим мужчиной*.

Газета New York Post утверждает, что Хоулетт родился мужчиной, но сейчас живет как женщина.