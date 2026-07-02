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В США арестовали четырех человек, удерживавших 16 детей в ужасных условиях - РИА Новости, 02.07.2026
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03:02 02.07.2026 (обновлено: 12:35 02.07.2026)
В США арестовали четырех человек, удерживавших 16 детей в ужасных условиях

В США арестовали четырех взрослых, удерживавших 16 детей в ужасных условиях

© AP Photo / Carolyn KasterДом в деревне штата Хэмден, где обнаружили детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи
Дом в деревне штата Хэмден, где обнаружили детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дом в деревне штата Хэмден, где обнаружили детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США арестовали четырех взрослых за создание угрозы для жизни 16 детей.
  • Дети были обнаружены в "ужасных условиях" в доме в деревне Хэмден, штат Огайо.
  • Состояние нескольких детей было тяжелым, а двоих из-за полученных травм пришлось экстренно доставлять по воздуху в травматологические центры.
  • Задержанных обвиняют в физическом причинении вреда детям, расследование продолжается.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти США арестовали четырех взрослых, удерживавших дома 16 детей в условиях, создающих угрозу их жизням, передает новостное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным агентства, бюро расследований штата Огайо и местный шериф провели обыск в доме в маленькой деревне штата Хэмден, где обнаружили детей в возрасте от 1,5 года до 18 лет в "ужасных условиях". Состояние нескольких детей было тяжелым, а двоих из-за полученных травм пришлось экстренно доставлять по воздуху в травматологические центры.
"Власти арестовали четырех взрослых по обвинению в уголовном преступлении, связанном с созданием угрозы для жизни детей, после того как во вторник в доме на юге Огайо обнаружили 16 детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи", - говорится в публикации.
Как добавляет Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на прокурора округа Винтон Уильяма Арчера, задержанных обвиняют в физическом причинении вреда детям. По данным агентства, власти продолжают расследование произошедшего.
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