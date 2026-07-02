В США арестовали четырех человек, удерживавших 16 детей в ужасных условиях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США арестовали четырех взрослых за создание угрозы для жизни 16 детей.
- Дети были обнаружены в "ужасных условиях" в доме в деревне Хэмден, штат Огайо.
- Состояние нескольких детей было тяжелым, а двоих из-за полученных травм пришлось экстренно доставлять по воздуху в травматологические центры.
- Задержанных обвиняют в физическом причинении вреда детям, расследование продолжается.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти США арестовали четырех взрослых, удерживавших дома 16 детей в условиях, создающих угрозу их жизням, передает новостное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным агентства, бюро расследований штата Огайо и местный шериф провели обыск в доме в маленькой деревне штата Хэмден, где обнаружили детей в возрасте от 1,5 года до 18 лет в "ужасных условиях". Состояние нескольких детей было тяжелым, а двоих из-за полученных травм пришлось экстренно доставлять по воздуху в травматологические центры.
"Власти арестовали четырех взрослых по обвинению в уголовном преступлении, связанном с созданием угрозы для жизни детей, после того как во вторник в доме на юге Огайо обнаружили 16 детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи", - говорится в публикации.
Как добавляет Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на прокурора округа Винтон Уильяма Арчера, задержанных обвиняют в физическом причинении вреда детям. По данным агентства, власти продолжают расследование произошедшего.
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