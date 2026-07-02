Число студентов с Украины в вузах в США выросло почти на 30 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число студентов с Украины в американских вузах увеличилось почти на 30% с 2021 года, несмотря на ужесточение миграционной политики.
- В 2024/2025 учебном году в США находились 2346 студентов с Украины, что на 7,5% больше, чем в предыдущем учебном году.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Число студентов с Украины в американских вузах продолжает бить рекордные показатели и увеличилось почти на 30% с 2021 года, несмотря на ужесточение миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении иностранцев, выяснило РИА Новости, изучив профильные данные.
В 2024/2025 учебном году в США находились 2346 студентов c Украины. Это на 28% больше, чем в 2021/2022 учебном году, когда показатель составлял 1835 человек, выяснило РИА Новости.
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При этом данных о числе украинских студентов в американских вузах в 2025/2026 учебном году пока нет.
После возвращения Трампа в Белый дом поток иностранных студентов в страну начал сокращаться. Согласно данным Управления международной торговли США, число въездов по студенческим визам в январе-марте 2026 года снизилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 445 тысяч с 495 тысяч.
Рост числа студентов с Украины выделяется на фоне общего снижения интереса иностранцев к обучению в США. Газета Washington Post в июне писала, что американские университеты столкнулись с финансовыми трудностями из-за сокращения числа иностранных студентов на фоне ужесточения миграционной политики Трампа.
Во время второго президентского срока Трамп начал кампанию по массовой депортации нелегальных мигрантов. Также его администрация усилила проверки заявителей на студенческие визы, поручив властям тщательнее изучать их активность в социальных сетях и прошлую деятельность.