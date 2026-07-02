Число студентов с Украины в вузах в США выросло почти на 30 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Число студентов с Украины в американских вузах увеличилось почти на 30% с 2021 года, несмотря на ужесточение миграционной политики.

В 2024/2025 учебном году в США находились 2346 студентов с Украины, что на 7,5% больше, чем в предыдущем учебном году.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Число студентов с Украины в американских вузах продолжает бить рекордные показатели и увеличилось почти на 30% с 2021 года, несмотря на ужесточение миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении иностранцев, выяснило РИА Новости, изучив профильные данные.

В 2024/2025 учебном году в США находились 2346 студентов c Украины. Это на 28% больше, чем в 2021/2022 учебном году, когда показатель составлял 1835 человек, выяснило РИА Новости.

Рост продолжился и в сравнении с предыдущим учебным годом: в 2023/2024 году в США обучались 2183 студента с Украины , а в 2024/2025 году - уже 2346. Таким образом, за год их число увеличилось на 7,5%.

При этом данных о числе украинских студентов в американских вузах в 2025/2026 учебном году пока нет.

После возвращения Трампа в Белый дом поток иностранных студентов в страну начал сокращаться. Согласно данным Управления международной торговли США, число въездов по студенческим визам в январе-марте 2026 года снизилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 445 тысяч с 495 тысяч.

Рост числа студентов с Украины выделяется на фоне общего снижения интереса иностранцев к обучению в США. Газета Washington Post в июне писала, что американские университеты столкнулись с финансовыми трудностями из-за сокращения числа иностранных студентов на фоне ужесточения миграционной политики Трампа.