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Американец подал в суд на OpenAI из-за бесед с чат-ботом ChatGPT - РИА Новости, 02.07.2026
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02:41 02.07.2026 (обновлено: 02:42 02.07.2026)
Американец подал в суд на OpenAI из-за бесед с чат-ботом ChatGPT

Американец с биполярным расстройством подал иск на OpenAI из-за бесед с ChatGPT

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Калифорнии Майкл Лайнс подал в суд на компанию OpenAI и ее исполнительного директора Сэма Альтмана, обвиняя их в ухудшении своего здоровья после бесед с чат-ботом ChatGPT.
  • Истец утверждает, что его беседы с версией GPT-4o привели к маниакальному эпизоду, после чего он предпринял попытку покончить с собой.
  • В иске запрашивается компенсация ущерба и постановление, обязывающее OpenAI автоматически прекращать обсуждения, касающиеся причинения вреда самому себе.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Житель Калифорнии, имеющий биполярное расстройство, в среду подал в суд на компанию OpenAI и ее главного исполнительного директора Сэма Альтмана, обвиняя их в ухудшении своего здоровья после бесед с чат-ботом ChatGPT, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебный иск.
По данным агентства, истец, 34-летний Майкл Лайнс, утверждает, что его беседы с версией GPT-4o чат-бота ChatGPT в 2025 году привели к маниакальному эпизоду. В частности, чат-бот подтверждал идею мужчины о том, что тот являлся Иисусом Христом. После нескольких недель разговоров с чат-ботом Лайнс предпринял попытку покончить с собой.
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"В иске утверждается, что OpenAI знала о специфическом состоянии Лайнса, поскольку он неоднократно рассказывал о нем ChatGPT. Однако вместо того, чтобы пометить его опасные высказывания для проверки человеком, чат-бот подпитывал его заблуждения, стремясь удержать его внимание на себе", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, в иске запрашивается компенсация ущерба, а также судебное постановление, обязывающее OpenAI автоматически прекращать обсуждения, касающиеся причинению вреда самому себе.
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В начале года компания OpenAI объявила о выводе из эксплуатации еще нескольких моделей своего чат-бота ChatGPT. В частности, компания планировала прекратить использование GPT‑4o, GPT‑4.1, GPT‑4.1 mini и OpenAI o4-mini в чат-боте ChatGPT.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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