Американец подал в суд на OpenAI из-за бесед с чат-ботом ChatGPT

"В иске утверждается, что OpenAI знала о специфическом состоянии Лайнса, поскольку он неоднократно рассказывал о нем ChatGPT. Однако вместо того, чтобы пометить его опасные высказывания для проверки человеком, чат-бот подпитывал его заблуждения, стремясь удержать его внимание на себе", - говорится в публикации.