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Журналистам запретили снимать на экскурсии по президентскому самолету - РИА Новости, 02.07.2026
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02:24 02.07.2026 (обновлено: 18:14 02.07.2026)
Журналистам запретили снимать на экскурсии по президентскому самолету

Журналистам пула Белого дома запретили снимать президентский самолет

© REUTERS / Kylie CooperСамолет, подаренный правительством Катара Дональду Трампу
Самолет, подаренный правительством Катара Дональду Трампу - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистам пресс-пула Белого дома запретили снимать на экскурсии по новому президентскому самолету.
  • Американский президент впервые воспользовался новым «бортом номер один», подаренным королевской семьей Катара, и слетал в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки Теодора Рузвельта.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Журналистам пресс-пула Белого дома запретили снимать на экскурсии по новому президентскому самолету, сообщили в пуле.
Американский президент в среду впервые воспользовался новым "бортом номер один", подаренным королевской семьей Катара. Он слетал в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки Теодора Рузвельта.
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Рубио заявил о красном кресте, поставленном на журналистах пула Белого дома
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"Сразу после того как президент США поднялся на борт, пулу провели полностью неофициальную экскурсию по самолету - фото- и аудиосъемка не разрешались", – говорится в сообщении.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов.
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