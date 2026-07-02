Журналистам запретили снимать на экскурсии по президентскому самолету

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистам пресс-пула Белого дома запретили снимать на экскурсии по новому президентскому самолету.
- Американский президент впервые воспользовался новым «бортом номер один», подаренным королевской семьей Катара, и слетал в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки Теодора Рузвельта.
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Журналистам пресс-пула Белого дома запретили снимать на экскурсии по новому президентскому самолету, сообщили в пуле.
Американский президент в среду впервые воспользовался новым "бортом номер один", подаренным королевской семьей Катара. Он слетал в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки Теодора Рузвельта.
"Сразу после того как президент США поднялся на борт, пулу провели полностью неофициальную экскурсию по самолету - фото- и аудиосъемка не разрешались", – говорится в сообщении.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов.
Самолет, подаренный Трампу Катаром, ввели в строй
19 июня, 23:00