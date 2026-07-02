Журналистам запретили снимать на экскурсии по президентскому самолету

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Журналистам пресс-пула Белого дома запретили снимать на экскурсии по новому президентскому самолету, сообщили в пуле.

"Сразу после того как президент США поднялся на борт, пулу провели полностью неофициальную экскурсию по самолету - фото- и аудиосъемка не разрешались", – говорится в сообщении.