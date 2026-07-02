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Справочник для участников СВО и их семей появился в Красноярске - РИА Новости, 02.07.2026
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15:11 02.07.2026
Справочник для участников СВО и их семей появился в Красноярске

Единый справочник для участников СВО и их семей появился в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Единый справочник мер поддержки для участников СВО и их семей разработали и запустили в Красноярском крае, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.
"На официальном сайте многофункционального центра Красноярского края начал работать единый справочник мер поддержки для участников СВО и их близких. Впервые полный перечень федеральных, региональных и муниципальных льгот и выплат собран в одном месте с подробным описанием порядка получения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что справочник помогает быстро узнать, какие меры положены и куда за ними обращаться. По каждому виду помощи указаны список документов, пошаговый алгоритм и адрес, по которому можно обратиться. Уточняется, что 58 наиболее востребованных мер можно оформить в любом отделении МФЦ. Для участников СВО и их семей действует внеочередное обслуживание.
"Поддержка военнослужащих и их родных – первостепенная задача. Создание удобных и понятных инструментов для получения социальной помощи – один из ключевых аспектов нашей работы. Справочник делает обращение за мерами поддержки максимально прозрачным и доступным", – рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Красноярский край сформировал одну из самых комплексных систем поддержки участников СВО и их семей в стране. Но до создания справочника, большой массив информации рассредоточен по разным ведомствам. Запуск единого справочника стал ответом на главные практические запросы семей военнослужащих.
"Запуск справочника – первый этап перезагрузки системы поддержки участников СВО в регионе. В рамках федерального проекта "Государство для людей" в крае ведется разработка так называемой жизненной ситуации "Поддержка участников СВО и членов их семей" – комплексного цифрового сервиса, который объединит 126 мер поддержки и услуг на портале "Госуслуги". Он позволит получать помощь без лишних визитов и бумаг", - сказано в релизе.
Губернатор Михаил Котюков поручил профильным ведомствам ускорить перевод всех мер поддержки в цифровой формат. Свои предложения по переходу на проактивные выплаты сейчас готовят участники президентской программы "Время героев".
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