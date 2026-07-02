Спивакова могут выписать из больницы уже к выходным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дирижер Владимир Спиваков планируется к выписке из больницы к выходным.
- Супруга Спивакова сообщила, что он чувствует себя хорошо.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Выписка народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова из больницы планируется к выходным, предварительно, уже в субботу-воскресенье маэстро окажется дома, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.
"Надеемся быть дома уже в выходные", - сказала она, говоря о планируемой дате выписки.
Жена Спивакова также уточнила, что дирижер чувствует себя хорошо.
Ранее митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.
Супруга артиста рассказала РИА Новости, что подозрений на инсульт у Спивакова не было, выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая, по оценкам врачей, легко устранима. Позднее Сати Спивакова уточнила РИА Новости, что причиной госпитализации стали осложнения бронхита, перешедшего в пневмонию.
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