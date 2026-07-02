Спивакова могут выписать из больницы уже к выходным

Краткий пересказ от РИА ИИ Дирижер Владимир Спиваков планируется к выписке из больницы к выходным.

Супруга Спивакова сообщила, что он чувствует себя хорошо.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Выписка народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова из больницы планируется к выходным, предварительно, уже в субботу-воскресенье маэстро окажется дома, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.

"Надеемся быть дома уже в выходные", - сказала она, говоря о планируемой дате выписки.

Жена Спивакова также уточнила, что дирижер чувствует себя хорошо.

Ранее митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.