ВС России нанесли удар "Геранями" по логистическому центру ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны опубликовало кадры поражения ударами "Гераней" автозаправочной станции и логистического центра ВСУ в Снигиревке Николаевской области.
- Логистический центр использовался для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, а автозаправочная станция — в интересах ВСУ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения ударами "Гераней" автозаправочной станции и логистического центра ВСУ для доставки БПЛА в Снигиревке Николаевской области.
На опубликованных кадрах видно, как российские "Герани" наносят удары по логистическому центру ВСУ, используемому в целях доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих.
На следующих кадрах "Герани" наносят удар по автозаправочной станции, используемой в интересах ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18