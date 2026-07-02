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ВС России нанесли удар "Геранями" по логистическому центру ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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07:57 02.07.2026 (обновлено: 08:47 02.07.2026)
ВС России нанесли удар "Геранями" по логистическому центру ВСУ

ВС России нанесли удар "Геранями" по центру доставки и хранения БПЛА ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны опубликовало кадры поражения ударами "Гераней" автозаправочной станции и логистического центра ВСУ в Снигиревке Николаевской области.
  • Логистический центр использовался для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, а автозаправочная станция — в интересах ВСУ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения ударами "Гераней" автозаправочной станции и логистического центра ВСУ для доставки БПЛА в Снигиревке Николаевской области.
На опубликованных кадрах видно, как российские "Герани" наносят удары по логистическому центру ВСУ, используемому в целях доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих.
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На следующих кадрах "Герани" наносят удар по автозаправочной станции, используемой в интересах ВСУ.
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