Группировка "Север" в июне уничтожила более ста пунктов БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области в июне.

Позиции операторов и места запуска были выявлены в ходе воздушной разведки.

Огневое поражение наносится с помощью FPV-дронов и дронов «Молния», а также дальнобойной крупнокалиберной артиллерии.

БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" за июнь ликвидировали в Харьковской области более 100 пунктов управления и запуска дронов ВСУ, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

По его словам, позиции операторов и места запуска были выявлены в ходе воздушной разведки.

"Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ в июне. Огневое поражение было нанесено по противнику в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса.

Он отметил, что обнаружение и уничтожение пунктов управления БПЛА является приоритетной задачей. По его данным, при поражении объектов ликвидируются также личный состав и специалисты ВСУ.

"Нанесение огневого поражение происходит за счет использования FPV и дронов "Молния", снаряженных осколочно-фугасной и термобарической боевой частью. В боевых порядках используется дальнобойная крупнокалиберная артиллерия", - уточнил собеседник.