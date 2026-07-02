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Группировка "Север" в июне уничтожила более ста пунктов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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07:32 02.07.2026
Группировка "Север" в июне уничтожила более ста пунктов БПЛА ВСУ

ВС России уничтожили более ста пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области в июне.
  • Позиции операторов и места запуска были выявлены в ходе воздушной разведки.
  • Огневое поражение наносится с помощью FPV-дронов и дронов «Молния», а также дальнобойной крупнокалиберной артиллерии.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" за июнь ликвидировали в Харьковской области более 100 пунктов управления и запуска дронов ВСУ, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
По его словам, позиции операторов и места запуска были выявлены в ходе воздушной разведки.
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1 июня, 07:35
"Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ в июне. Огневое поражение было нанесено по противнику в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса.
Он отметил, что обнаружение и уничтожение пунктов управления БПЛА является приоритетной задачей. По его данным, при поражении объектов ликвидируются также личный состав и специалисты ВСУ.
"Нанесение огневого поражение происходит за счет использования FPV и дронов "Молния", снаряженных осколочно-фугасной и термобарической боевой частью. В боевых порядках используется дальнобойная крупнокалиберная артиллерия", - уточнил собеседник.
Карта подчеркнул, что системная работа позволяет снижать возможности противника по ведению разведки, корректировке артиллерийского огня и нанесению ударов вдоль буферной зоны безопасности.
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