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Инструктор БПС объяснил, как дрон поражает цель при потере сигнала - РИА Новости, 02.07.2026
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06:33 02.07.2026 (обновлено: 10:07 02.07.2026)
Инструктор БПС объяснил, как дрон поражает цель при потере сигнала

Беспилотники с ИИ могут уничтожить любую цель в зоне СВО и при потере сигнала

© РИА НовостиИнструктор с позывным Соловей учит управлять курсантов дроном
Инструктор с позывным Соловей учит управлять курсантов дроном - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Инструктор с позывным Соловей учит управлять курсантов дроном
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон с искусственным интеллектом способен автономно поражать цели даже при потере сигнала в зоне СВО.
  • В условиях пропажи сигнала ответственность за управление беспилотником полностью ложится на оператора.
  • Аналоговые дроны более устойчивы к воздействию средств РЭБ по сравнению с цифровыми, так как при помехах трансляция видеосигнала не прерывается.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дрон может с точностью поразить любую цель при потере сигнала в зоне СВО, если у него есть искусственный интеллект, сообщил РИА Новости инструктор БПС (беспилотных систем) с позывным Соловей.
"Ключевой способностью беспилотников с ИИ является автономное поражение цели даже при утрате управления из-за пропажи сигнала. То есть ИИ анализирует данные в реальном времени, вычисляя расстояние до нужного объекта, отслеживая тепловое движение и фиксируя цель, впоследствии полностью ее уничтожая", — подчеркнул инструктор.
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Он отметил, что отдельную сложность для операторов БПЛА представляет работа в условиях, когда видеопоток пропадает еще на подлете к нужному объекту.
"В таких непростых случаях, "пилоты" действуют на основе отработанных до автоматизма навыков. Они продолжают удерживать беспилотник на курсе по памяти до восстановления сигнала. То есть, теряя сигнал, вся ответственность с этого момента только в руках оператора", - пояснил инструктор.
Соловей также разъяснил различия между цифровыми и аналоговыми FPV‑дронами, которые важны при работе в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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"Цифровые аппараты обеспечивают более качественную картинку, однако они сложнее в управлении и дороже, а аналоговые дроны более уязвимы к воздействию средств РЭБ. Однако только они имеют важное преимущество, а именно - при помехах трансляция видеосигнала не прерывается и "пилот" все видит", - отметил он.
По словам собеседника агентства, на аналоговом дроне при потере связи появляется шум, но передача продолжается, а на цифровом картинка просто зависает, что создает сложную ситуацию для оператора БПЛА.
Но несмотря на все сложности в работе оператора, инструктор БПС заявил, что сочетание возможностей искусственного интеллекта и профессиональной подготовки операторов позволяет беспилотникам эффективно выполнять задачи даже в сложной помеховой обстановке в зоне СВО.
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