Белоусов помог ветерану СВО воссоединиться с сыном в "БАРСе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ветеран СВО с позывным Зуй обратился к министру обороны РФ Андрею Белоусову с просьбой разрешить ему вновь поступить на службу.
- После восстановления здоровья и благодаря содействию министра обороны Зуй воссоединился с сыном в добровольческой бригаде «БАРС Курск».
- Зуй и его сын с позывным Дантес будут вместе проходить дальнейшую службу и выполнять боевые задачи.
КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Ветеран СВО с позывным Зуй рассказал РИА Новости, что после его обращения к министру обороны РФ Андрею Белоусову ему разрешили вновь поступить на службу и воссоединиться с сыном в добровольческой бригаде "БАРС Курск".
Боец рассказал, что свой первый контракт он подписал еще в самом начале СВО, в 2022 году. В 2023 году Зуй подписал второй контракт и выполнял боевые задачи по 2025 год.
Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"
10 ноября 2025, 08:18
"В 25-м году, в связи с ухудшением здоровья, мне пришлось уволиться со службы. После того, как я восстановил свое здоровье, мои сын ушел добровольцем в подразделение "БАРС Курск". Чтобы зайти сюда, мне пришлось обратиться непосредственно к министру обороны Белоусову, он посодействовал, спасибо за это огромное. Теперь мы с сыном воссоединились, будем вместе проходить дальнейшую службу и защищать нашу родину", - сообщил Зуй.
Его сын с позывным Дантес выразил благодарность министру обороны Российской Федерации за то, что теперь он продолжает службу в бригаде "БАРС Курск" вместе со своим опытным отцом.
«
"Недавно произошло очень радостное для меня событие – я смог проходить военную службу вместе со своим отцом с позывным Зуй. Теперь мы вместе выполняем служебно-боевые задачи, находимся в одном расчете. На боевых дежурствах мы находимся с ним вместе. Наблюдаем за воздушным пространством, не пропускаем беспилотники противника на нашу родину, вглубь Российской Федерации. И в этом плане у нас все слажено, друг друга понимаем с полуслова", - добавил Дантес.
Также он выразил уверенность в том, что дальнейшая служба в семейном расчете будет проходить легко и эффективно.