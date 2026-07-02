Белоусов помог ветерану СВО воссоединиться с сыном в "БАРСе"

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"Недавно произошло очень радостное для меня событие – я смог проходить военную службу вместе со своим отцом с позывным Зуй. Теперь мы вместе выполняем служебно-боевые задачи, находимся в одном расчете. На боевых дежурствах мы находимся с ним вместе. Наблюдаем за воздушным пространством, не пропускаем беспилотники противника на нашу родину, вглубь Российской Федерации. И в этом плане у нас все слажено, друг друга понимаем с полуслова", - добавил Дантес.