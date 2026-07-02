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Белоусов помог ветерану СВО воссоединиться с сыном в "БАРСе" - РИА Новости, 02.07.2026
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Белоусов помог ветерану СВО воссоединиться с сыном в "БАРСе"

Ветерану СВО после обращения к Белоусову разрешили служить вместе с сыном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран СВО с позывным Зуй обратился к министру обороны РФ Андрею Белоусову с просьбой разрешить ему вновь поступить на службу.
  • После восстановления здоровья и благодаря содействию министра обороны Зуй воссоединился с сыном в добровольческой бригаде «БАРС Курск».
  • Зуй и его сын с позывным Дантес будут вместе проходить дальнейшую службу и выполнять боевые задачи.
КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Ветеран СВО с позывным Зуй рассказал РИА Новости, что после его обращения к министру обороны РФ Андрею Белоусову ему разрешили вновь поступить на службу и воссоединиться с сыном в добровольческой бригаде "БАРС Курск".
Боец рассказал, что свой первый контракт он подписал еще в самом начале СВО, в 2022 году. В 2023 году Зуй подписал второй контракт и выполнял боевые задачи по 2025 год.
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"В 25-м году, в связи с ухудшением здоровья, мне пришлось уволиться со службы. После того, как я восстановил свое здоровье, мои‌ сын ушел добровольцем в подразделение "БАРС Курск". Чтобы зайти сюда, мне пришлось обратиться непосредственно к министру обороны Белоусову, он посодействовал, спасибо за это огромное. Теперь мы с сыном воссоединились, будем вместе проходить дальнейшую службу и защищать нашу родину", - сообщил Зуй.
Его сын с позывным Дантес выразил благодарность министру обороны Российской Федерации за то, что теперь он продолжает службу в бригаде "БАРС Курск" вместе со своим опытным отцом.
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"Недавно произошло очень радостное для меня событие – я смог проходить военную службу вместе со своим отцом с позывным Зуй. Теперь мы вместе выполняем служебно-боевые задачи, находимся в одном расчете. На боевых дежурствах мы находимся с ним вместе. Наблюдаем за воздушным пространством, не пропускаем беспилотники противника на нашу родину, вглубь Российской Федерации. И в этом плане у нас все слажено, друг друга понимаем с полуслова", - добавил Дантес.
Также он выразил уверенность в том, что дальнейшая служба в семейном расчете будет проходить легко и эффективно.
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