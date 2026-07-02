Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ при обороне Новоселовки в Запорожской области использовали разветвленную сеть подземных тоннелей.
- Оборонительные позиции ВСУ включали хорошо оборудованные траншеи и подземные сообщения, подходы к ним минировались различными ловушками.
- Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ при обороне Новоселовки в Запорожской области использовали разветвленную сеть подземных тоннелей и минировали подходы к ним различными ловушками, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным Чебурашка.
По словам военнослужащего, оборонительные позиции ВСУ были заранее подготовлены и включали хорошо оборудованные траншеи и подземные сообщения.
"Туннели у них там хорошо окопаны. Ловушки также, естественно, ставят даже в туннелях. Они знают, что мы идем, поэтому где-то гранату положат, где-то "лепестки", и даже в траншеях делают ловушки", — рассказал Чебурашка.
Он отметил, что российские штурмовики уделяли особое внимание проверке маршрутов продвижения, поскольку противник часто устанавливал растяжки и другие взрывные устройства.
"Мы своих солдат обучаем, показываем, что на углах, сбоку траншеи может быть натянута ниточка, леска, где-то может лежать граната. Даже если граната просто лежит на земле, возможно, она уже без чеки — нечаянно заденешь, и она взорвется", — пояснил командир взвода.
Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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