Командир взвода "Востока" рассказал о ловушках ВСУ в Новоселовке

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ при обороне Новоселовки в Запорожской области использовали разветвленную сеть подземных тоннелей и минировали подходы к ним различными ловушками, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным Чебурашка.

Он отметил, что российские штурмовики уделяли особое внимание проверке маршрутов продвижения, поскольку противник часто устанавливал растяжки и другие взрывные устройства.

"Мы своих солдат обучаем, показываем, что на углах, сбоку траншеи может быть натянута ниточка, леска, где-то может лежать граната. Даже если граната просто лежит на земле, возможно, она уже без чеки — нечаянно заденешь, и она взорвется", — пояснил командир взвода.