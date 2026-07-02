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Бойцы "Востока" столкнулись с наемниками в Запорожской области - РИА Новости, 02.07.2026
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05:28 02.07.2026
Бойцы "Востока" столкнулись с наемниками в Запорожской области

Бойцы "Востока" столкнулись с наемниками под Новоселовкой в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Восток» вступали в бой с иностранными наемниками при продвижении к Новоселовке в Запорожской области.
  • После ликвидации противника российские бойцы находили на его экипировке нашивки иностранных государств, а также документы, указывающие на происхождение некоторых наемников, в частности из Колумбии и Мексики.
  • Иностранные наемники были вооружены преимущественно оружием натовского производства, включая канадский Colt M4 под патрон 5,56.
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при продвижении к Новоселовке в Запорожской области вступали в бой с иностранными наемниками, о чем свидетельствовали обнаруженные после боя документы, экипировка и вооружение, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Чебурашка.
По словам военнослужащего, после ликвидации противника российские бойцы находили на его экипировке нашивки иностранных государств, а также документы, указывающие на происхождение некоторых наемников.
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"Когда ты видишь на бронежилете поверженного противника флаг иностранного государства, и вся его экипировка в принципе иностранная, сложно не догадаться, что это иностранный наемник. У некоторых также находятся документы. Колумбия и часто — мексиканские наемники", — рассказал Чебурашка.
Командир взвода также добавил, что иностранные наемники были вооружены преимущественно оружием натовского производства.
"Все оружие зарубежное, поставки НАТО. Есть канадский Colt M4 под патрон 5,56. Это распространенное оружие, которое используется противником", — отметил военнослужащий.
Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьКолумбияНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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