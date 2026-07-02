Российские артиллеристы уничтожили боевиков ВСУ в Алексеево-Дружковке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы российской «Южной» группировки уничтожили группу украинских боевиков, бежавших из Константиновки и укрывшихся в Алексеево-Дружковке.
- Удар по выявленному объекту нанесли артиллерийские подразделения 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки.
- Также МО РФ рассказало об уничтожении с помощью FPV-дронов наземных робототехнических комплексов в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Артиллеристы российской "Южной" группировки уничтожили украинских боевиков, бежавших из Константиновки и укрывшихся в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны РФ.
Группу украинских боевиков, вышедших из Константиновки и укрывшихся в одном из зданий Алексеево-Дружковки, обнаружили во время воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск.
"Получив целеуказание, артиллеристы нанесли удар по выявленному объекту. В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар нанесли артиллерийские подразделения 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки. Ведомство также опубликовало видеоролик с кадрами поражения боевиков.
Кадры объективного контроля подтверждают точное попадание и успешное выполнение боевой задачи.
Кроме того, МО РФ рассказало об уничтожении с помощью FPV-дронов наземных робототехнических комплексов в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки, с помощью которых ВСУ пытались снабжать боеприпасами боевиков, пытающихся удержать позиции на константиновском направлении.
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22 июня 2022, 17:18