Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы российской «Южной» группировки уничтожили группу украинских боевиков, бежавших из Константиновки и укрывшихся в Алексеево-Дружковке.

Удар по выявленному объекту нанесли артиллерийские подразделения 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки.

Также МО РФ рассказало об уничтожении с помощью FPV-дронов наземных робототехнических комплексов в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Артиллеристы российской "Южной" группировки уничтожили украинских боевиков, бежавших из Константиновки и укрывшихся в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны РФ.

Группу украинских боевиков, вышедших из Константиновки и укрывшихся в одном из зданий Алексеево-Дружковки, обнаружили во время воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск.

"Получив целеуказание, артиллеристы нанесли удар по выявленному объекту. В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника было уничтожено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар нанесли артиллерийские подразделения 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки. Ведомство также опубликовало видеоролик с кадрами поражения боевиков.

Кадры объективного контроля подтверждают точное попадание и успешное выполнение боевой задачи.