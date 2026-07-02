Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы уничтожили боевиков ВСУ в Алексеево-Дружковке - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 02.07.2026
Российские артиллеристы уничтожили боевиков ВСУ в Алексеево-Дружковке

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили бежавших из Константиновки боевиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы российской «Южной» группировки уничтожили группу украинских боевиков, бежавших из Константиновки и укрывшихся в Алексеево-Дружковке.
  • Удар по выявленному объекту нанесли артиллерийские подразделения 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки.
  • Также МО РФ рассказало об уничтожении с помощью FPV-дронов наземных робототехнических комплексов в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Артиллеристы российской "Южной" группировки уничтожили украинских боевиков, бежавших из Константиновки и укрывшихся в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны РФ.
Группу украинских боевиков, вышедших из Константиновки и укрывшихся в одном из зданий Алексеево-Дружковки, обнаружили во время воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
"Не могут остановить": в США сообщили о фатальной потере Украины в зоне СВО
Вчера, 04:40
"Получив целеуказание, артиллеристы нанесли удар по выявленному объекту. В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар нанесли артиллерийские подразделения 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки. Ведомство также опубликовало видеоролик с кадрами поражения боевиков.
Кадры объективного контроля подтверждают точное попадание и успешное выполнение боевой задачи.
Кроме того, МО РФ рассказало об уничтожении с помощью FPV-дронов наземных робототехнических комплексов в районе Алексеево-Дружковки и Кондратовки, с помощью которых ВСУ пытались снабжать боеприпасами боевиков, пытающихся удержать позиции на константиновском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала