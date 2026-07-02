Мастерская "Севера" обеспечивает подразделения всеми видами беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мастерская группировки войск «Север» обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников.
- В сутки поставляется до 600 дронов, работа ведется круглосуточно в три смены.
- Основное внимание уделяется цифровой связи, которая тяжелее поддается обнаружению и перехвату.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мастерская группировки войск "Север" обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников, поставляя в сутки до 600 дронов, работая круглосуточно в три смены по 24 человека, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПЛА 11-го корпуса с позывным Карта.
"Мы работаем над всеми видами дронов, то есть и радио, и оптоволокно, и цифра. Мы обеспечиваем все подразделения корпуса, их у нас не менее десяти. В день порядка 200-300 дронов, это еще минимальное количество, которое возможно. То есть максимально мы поставляем до 600 дронов за сутки. В данный момент задействовано три смены по 24 человека", - сообщил Карта.
Сейчас основное внимание уделяется цифровой связи, которая тяжелее поддается обнаружению и перехвату по сравнению с аналоговой. Например, используются дроны "Рой", которые эффективно действуют в условиях радиоэлектронного противодействия.
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