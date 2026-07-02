Мастерская "Севера" обеспечивает подразделения всеми видами беспилотников

"Мы работаем над всеми видами дронов, то есть и радио, и оптоволокно, и цифра. Мы обеспечиваем все подразделения корпуса, их у нас не менее десяти. В день порядка 200-300 дронов, это еще минимальное количество, которое возможно. То есть максимально мы поставляем до 600 дронов за сутки. В данный момент задействовано три смены по 24 человека", - сообщил Карта.