Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские штурмовики морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили укрепленную пулеметную позицию ВСУ.
- Позицию ВСУ на возвышенности обороняли подготовленные военнослужащие, между огневыми точками они перемещались во время боя.
- Командир батальона принял решение сначала подавить огневую точку ударами беспилотников, после чего штурмовая группа перешла в атаку.
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Российские штурмовики морской пехоты группировки войск "Центр" в ходе боевых действий уничтожили укрепленную пулеметную позицию ВСУ, которую обороняли подготовленные военнослужащие, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным Перс.
По словам заместителя командира роты 177-го гвардейского полка морской пехоты, украинские военные оборудовали позицию на возвышенности и организовали несколько огневых точек, между которыми перемещались во время боя.
"Они были профессионалы, и у них удобная позиция была. Не просто люди, которых набрали. Поставили пулемет на холмике, сделали запасную позицию и перебегали между ними. Прямым штурмом пройти не получилось", - рассказал Перс.
Он отметил, что командир батальона принял решение сначала подавить огневую точку ударами беспилотников, после чего штурмовая группа перешла в атаку.
"Комбат сказал: "Не спеши, сейчас я их оглушу, и тогда зайдете". Он двумя FPV-дронами отработал по позиции, после чего мы резко зашли", - сказал военнослужащий.
После зачистки позиции российские бойцы обнаружили, что противник заранее подготовил пути отхода и заминировал подступы. С задачей штурмовики справились.
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