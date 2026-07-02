Краткий пересказ от РИА ИИ Российские штурмовики морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили укрепленную пулеметную позицию ВСУ.

Позицию ВСУ на возвышенности обороняли подготовленные военнослужащие, между огневыми точками они перемещались во время боя.

Командир батальона принял решение сначала подавить огневую точку ударами беспилотников, после чего штурмовая группа перешла в атаку.

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Российские штурмовики морской пехоты группировки войск "Центр" в ходе боевых действий уничтожили укрепленную пулеметную позицию ВСУ, которую обороняли подготовленные военнослужащие, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным Перс.

По словам заместителя командира роты 177-го гвардейского полка морской пехоты, украинские военные оборудовали позицию на возвышенности и организовали несколько огневых точек, между которыми перемещались во время боя.

"Они были профессионалы, и у них удобная позиция была. Не просто люди, которых набрали. Поставили пулемет на холмике, сделали запасную позицию и перебегали между ними. Прямым штурмом пройти не получилось", - рассказал Перс.

Он отметил, что командир батальона принял решение сначала подавить огневую точку ударами беспилотников, после чего штурмовая группа перешла в атаку.

"Комбат сказал: "Не спеши, сейчас я их оглушу, и тогда зайдете". Он двумя FPV-дронами отработал по позиции, после чего мы резко зашли", - сказал военнослужащий.