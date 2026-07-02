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ВС России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе - РИА Новости, 02.07.2026
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00:09 02.07.2026 (обновлено: 00:28 02.07.2026)
ВС России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе

ВС России нанесли удары "Геранями" по логистическим центрам ВСУ по доставке БПЛА

© Министерство обороны РФЛогистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней"
Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских Гераней - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Министерство обороны РФ
Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны опубликовало кадры поражения логистических центров ВСУ в Новой Одессе в Николаевской области.
  • На них видно, как "Герани" наносят удары по логистическим центрам, где хранились и доставлялись БПЛА и их комплектующие.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские военные атаковали логистические центры ВСУ в Новой Одессе в Николаевской области, соответствующие кадры распространило Минобороны.
Для ударов бойцы применили дроны "Герань".
© Министерство обороны РФ

Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".

Логистические центры ВСУ для доставки и хранения дронов и их комплектующих в Новой Одессе

Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".

© Министерство обороны РФ
1 из 2
© Министерство обороны РФ

Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".

Логистические центры ВСУ для доставки и хранения дронов и их комплектующих в Новой Одессе

Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".

© Министерство обороны РФ
2 из 2

Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".

© Министерство обороны РФ
1 из 2

Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".

© Министерство обороны РФ
2 из 2
На опубликованных снимках показаны несколько объектов, которые используются для доставки и хранения беспилотников и их комплектующих. Как уточнили в ведомстве, операторы российских БПЛА поразили все цели.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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