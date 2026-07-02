ВС России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны опубликовало кадры поражения логистических центров ВСУ в Новой Одессе в Николаевской области.
- На них видно, как "Герани" наносят удары по логистическим центрам, где хранились и доставлялись БПЛА и их комплектующие.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские военные атаковали логистические центры ВСУ в Новой Одессе в Николаевской области, соответствующие кадры распространило Минобороны.
Для ударов бойцы применили дроны "Герань".
© Министерство обороны РФ
Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".
Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".
© Министерство обороны РФ
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© Министерство обороны РФ
Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".
Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".
© Министерство обороны РФ
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Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".
© Министерство обороны РФ
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Логистический центр ВСУ в Новой Одессе, ставший целью российских "Гераней".
© Министерство обороны РФ
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На опубликованных снимках показаны несколько объектов, которые используются для доставки и хранения беспилотников и их комплектующих. Как уточнили в ведомстве, операторы российских БПЛА поразили все цели.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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