Старейшины поддержали кандидатуру Кадырова на выборах главы региона

"Совет старейшин Чеченской Республики выражает единую и твердую позицию в поддержку кандидатуры Кадырова Рамзана Ахматовича на пост главы Чеченской Республики на предстоящих выборах. Сегодня, когда достигнуты мир, стабильность и устойчивое развитие, нам особо важно сохранить достигнутое единство всех тейпов, религий и национальностей, проживающих на территории Чеченской Республики", - сказал в своем обращении Дадаев.