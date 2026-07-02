Старейшины поддержали кандидатуру Кадырова на выборах главы региона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет старейшин Чечни выступил в поддержку кандидатуры Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы региона.
- Председатель Совета Рызван Дадаев призвал жителей региона принять участие в выборах.
ГРОЗНЫЙ, 2 июл - РИА Новости. Совет старейшин Чечни выступил в поддержку кандидатуры Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы региона, сообщает корреспондент РИА Новости.
С соответствующем обращением от лица старейшин выступил председатель Совета Рызван Дадаев на отчетно-выборном собрании с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Совет старейшин Чеченской Республики выражает единую и твердую позицию в поддержку кандидатуры Кадырова Рамзана Ахматовича на пост главы Чеченской Республики на предстоящих выборах. Сегодня, когда достигнуты мир, стабильность и устойчивое развитие, нам особо важно сохранить достигнутое единство всех тейпов, религий и национальностей, проживающих на территории Чеченской Республики", - сказал в своем обращении Дадаев.
Он также призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность, приняв участие в предстоящих выборах.
Двадцатого сентября, в единый день голосования на территории Чечни пройдут выборы главы республики, выборы депутатов Госдумы федерального собрания России девятого созыва, выборов депутатов парламента Чечни, а также выборов депутатов представительных органов 15 муниципальных округов и городского округа города Грозный.