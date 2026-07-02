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Старейшины поддержали кандидатуру Кадырова на выборах главы региона - РИА Новости, 02.07.2026
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21:08 02.07.2026
Старейшины поддержали кандидатуру Кадырова на выборах главы региона

Совет старейшин Чечни поддержал кандидатуру Кадырова на пост главы региона

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет старейшин Чечни выступил в поддержку кандидатуры Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы региона.
  • Председатель Совета Рызван Дадаев призвал жителей региона принять участие в выборах.
ГРОЗНЫЙ, 2 июл - РИА Новости. Совет старейшин Чечни выступил в поддержку кандидатуры Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы региона, сообщает корреспондент РИА Новости.
С соответствующем обращением от лица старейшин выступил председатель Совета Рызван Дадаев на отчетно-выборном собрании с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Совет старейшин Чеченской Республики выражает единую и твердую позицию в поддержку кандидатуры Кадырова Рамзана Ахматовича на пост главы Чеченской Республики на предстоящих выборах. Сегодня, когда достигнуты мир, стабильность и устойчивое развитие, нам особо важно сохранить достигнутое единство всех тейпов, религий и национальностей, проживающих на территории Чеченской Республики", - сказал в своем обращении Дадаев.
Он также призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность, приняв участие в предстоящих выборах.
Двадцатого сентября, в единый день голосования на территории Чечни пройдут выборы главы республики, выборы депутатов Госдумы федерального собрания России девятого созыва, выборов депутатов парламента Чечни, а также выборов депутатов представительных органов 15 муниципальных округов и городского округа города Грозный.
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