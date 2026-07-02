Эксперт назвал причину сонливости днем

По словам врача, дневная сонливость также может быть связана с плохим качеством ночного отдыха: даже после семи-восьми часов сна человек чувствует себя разбитым, если лег слишком поздно или сон был поверхностным, прерывался и не содержал достаточного количества глубоких фаз. Недостаток физической активности тоже замедляет кровообращение, снижает мышечную активность, и мозг получает меньше сигналов бодрости от тела, добавил Новиков.