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Врач перечислила симптомы аллергии на солнце - РИА Новости, 02.07.2026
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16:40 02.07.2026
Врач перечислила симптомы аллергии на солнце

Дерматолог Шухман: при аллергии на солнце лицо не покрывается сыпью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушки загорают
Девушки загорают - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушки загорают . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покраснение, мелкая сыпь и зуд после пребывания на солнце могут указывать на фотодерматоз, рассказала врач-дерматолог Елизавета Шухман.
  • Самый частый вид фотодерматоза обычно появляется весной, но при регулярном загаре кожа привыкает, и симптомы проходят; реакцию могут вызвать лекарства, косметика или сок некоторых растений.
  • При появлении симптомов фотодерматоза рекомендуется уйти с солнца, при сильном зуде и покраснении принять антигистаминные препараты, а при обширной сыпи или появлении симптомов впервые — обратиться к врачу.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зуд, сыпь и покраснение после пребывания на солнце могут указывать на фотодерматоз, при котором страдают грудь, шея и руки, но лицо обычно остается чистым, рассказала врач-дерматолог, косметолог АО "Медицина" Елизавета Шухман.
"После пребывания на солнце - чаще всего через несколько часов или на следующие сутки - на открытых участках кожи появляются покраснение, мелкая сыпь. Все это сопровождается выраженным зудом, иногда жжением. Характерная особенность: чаще всего страдают грудь, зона декольте, тыльные поверхности кистей, предплечья, шея. При этом лицо, как правило, остается чистым - там уже привыкшая к солнцу кожа", - сказала Шухман "Газете.Ru".
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По словам врача, самый частый вид фотодерматоза обычно появляется весной, но при регулярном загаре кожа привыкает, и симптомы проходят. Также реакцию могут вызвать лекарства, косметика или сок некоторых растений - вплоть до ожогов, предупредила Шухман.
"Другой вариант - солнечная крапивница. Здесь реакция развивается буквально в течение нескольких минут после выхода на солнце: появляются волдыри, как от ожога крапивой, сильный зуд. Это состояние встречается реже и требует обязательного обследования", - резюмировала врач.
При появлении симптомов врач советует уйти с солнца, при сильном зуде и покраснении принять антигистаминные препараты, а при обширной сыпи или появлении симптомов впервые - обратиться к врачу. В качестве профилактики она рекомендует использовать солнцезащитные кремы.
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