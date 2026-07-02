Врач перечислила симптомы аллергии на солнце

Краткий пересказ от РИА ИИ Покраснение, мелкая сыпь и зуд после пребывания на солнце могут указывать на фотодерматоз, рассказала врач-дерматолог Елизавета Шухман.

Самый частый вид фотодерматоза обычно появляется весной, но при регулярном загаре кожа привыкает, и симптомы проходят; реакцию могут вызвать лекарства, косметика или сок некоторых растений.

При появлении симптомов фотодерматоза рекомендуется уйти с солнца, при сильном зуде и покраснении принять антигистаминные препараты, а при обширной сыпи или появлении симптомов впервые — обратиться к врачу.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зуд, сыпь и покраснение после пребывания на солнце могут указывать на фотодерматоз, при котором страдают грудь, шея и руки, но лицо обычно остается чистым, рассказала врач-дерматолог, косметолог АО "Медицина" Елизавета Шухман.

"После пребывания на солнце - чаще всего через несколько часов или на следующие сутки - на открытых участках кожи появляются покраснение, мелкая сыпь. Все это сопровождается выраженным зудом, иногда жжением. Характерная особенность: чаще всего страдают грудь, зона декольте, тыльные поверхности кистей, предплечья, шея. При этом лицо, как правило, остается чистым - там уже привыкшая к солнцу кожа", - сказала Шухман "Газете.Ru"

По словам врача, самый частый вид фотодерматоза обычно появляется весной, но при регулярном загаре кожа привыкает, и симптомы проходят. Также реакцию могут вызвать лекарства, косметика или сок некоторых растений - вплоть до ожогов, предупредила Шухман.

"Другой вариант - солнечная крапивница. Здесь реакция развивается буквально в течение нескольких минут после выхода на солнце: появляются волдыри, как от ожога крапивой, сильный зуд. Это состояние встречается реже и требует обязательного обследования", - резюмировала врач.