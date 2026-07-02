Взрывчатку у дома олигарха Ермолаева в Монако установила женщина, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако могла установить женщина примерно 30 лет, пишет Figaro.
- Подозреваемая после взрыва могла бежать из французской коммуны Босолей в соседнюю страну.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Взрывное устройство перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако могла установить женщина, пишет Figaro.
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"Женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома <...> Ермолаева", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
По данным газеты, после взрыва подозреваемая сначала направилась во французскую коммуну Босолей, но после этого могла бежать в соседнюю страну. Она, вероятно, провела разведку за несколько дней или даже часов до теракта.
Как указывается в статье, вечером в понедельник женщина в последний момент приблизилась к Ермолаеву, перед этим просидев продолжительное время на скамейке напротив дома олигарха, после чего прогремел взрыв. Источник в полиции добавил, что несовершеннолетний при этом чудом выжил. Отмечается, что следствие по-прежнему сосредоточено на связи этого дела с Украиной.
Теракт произошел на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Как писала Figaro, взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, организовала СБУ в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
© CCTVПодозреваемый в организации взрыва в Монако
© CCTV
Подозреваемый в организации взрыва в Монако
Кто такой Ермолаев
Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
По информации СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
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В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.
Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.
Как сообщал ERR, Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.