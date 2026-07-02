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Взрывчатку у дома олигарха Ермолаева в Монако установила женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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20:06 02.07.2026 (обновлено: 20:37 02.07.2026)
Взрывчатку у дома олигарха Ермолаева в Монако установила женщина, пишут СМИ

Figaro: взрывчатку у дома олигарха Ермолаева установила женщина

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако могла установить женщина примерно 30 лет, пишет Figaro.
  • Подозреваемая после взрыва могла бежать из французской коммуны Босолей в соседнюю страну.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Взрывное устройство перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако могла установить женщина, пишет Figaro.
«
"Женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома <...> Ермолаева", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
По данным газеты, после взрыва подозреваемая сначала направилась во французскую коммуну Босолей, но после этого могла бежать в соседнюю страну. Она, вероятно, провела разведку за несколько дней или даже часов до теракта.
Как указывается в статье, вечером в понедельник женщина в последний момент приблизилась к Ермолаеву, перед этим просидев продолжительное время на скамейке напротив дома олигарха, после чего прогремел взрыв. Источник в полиции добавил, что несовершеннолетний при этом чудом выжил. Отмечается, что следствие по-прежнему сосредоточено на связи этого дела с Украиной.
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Теракт произошел на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Как писала Figaro, взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, организовала СБУ в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
© CCTVПодозреваемый в организации взрыва в Монако
Подозреваемый в организации взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© CCTV
Подозреваемый в организации взрыва в Монако

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
По информации СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
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В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.
Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.
Как сообщал ERR, Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.
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В миреМонакоУкраинаВадим ЕрмолаевСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
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