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СМИ назвали причину взрыва в кафе в центре Дамаска - РИА Новости, 02.07.2026
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16:27 02.07.2026 (обновлено: 17:16 02.07.2026)
СМИ назвали причину взрыва в кафе в центре Дамаска

Al Ekhbariya: взрыв в кафе в Дамаске был вызван детонацией взрывного устройства

© REUTERS / Yamam Al ShaarСотрудник экстренной службы работает на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия. 2 июля 2026
Сотрудник экстренной службы работает на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Сотрудник экстренной службы работает на месте взрыва в кафе в центре Дамаска, Сирия. 2 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В кафе возле Дворца правосудия в Дамаске произошел взрыв, вызванный детонацией заложенного взрывного устройства.
  • По предварительным данным Минздрава Сирии, четыре человека погибли, еще 11 пострадали.
БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости. Причиной взрыва в кафе возле Дворца правосудия в центре Дамаска стала детонация взрывного устройства, заложенного на месте, сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya.
Ранее в четверг сообщалось о взрыве в кафе в районе Ан-Наср в центре сирийской столицы. Силы безопасности оцепили место происшествия, на месте находятся спасатели и кареты скорой помощи.
"Взрыв, который произошел в кафе рядом с Дворцом правосудия в Дамаске, был вызван взрывным устройством, заложенным на месте", - передает телеканал.
По предварительным данным минздрава Сирии, четыре человека погибли, еще 11 пострадали.
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В миреДамаск (город)Сирия
 
 
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