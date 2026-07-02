СМИ назвали причину взрыва в кафе в центре Дамаска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В кафе возле Дворца правосудия в Дамаске произошел взрыв, вызванный детонацией заложенного взрывного устройства.
- По предварительным данным Минздрава Сирии, четыре человека погибли, еще 11 пострадали.
БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости. Причиной взрыва в кафе возле Дворца правосудия в центре Дамаска стала детонация взрывного устройства, заложенного на месте, сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya.
Ранее в четверг сообщалось о взрыве в кафе в районе Ан-Наср в центре сирийской столицы. Силы безопасности оцепили место происшествия, на месте находятся спасатели и кареты скорой помощи.
"Взрыв, который произошел в кафе рядом с Дворцом правосудия в Дамаске, был вызван взрывным устройством, заложенным на месте", - передает телеканал.
По предварительным данным минздрава Сирии, четыре человека погибли, еще 11 пострадали.
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16 декабря 2025, 17:00